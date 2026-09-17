Avrupa borsaları, petrol fiyatları ve ABD borsalarının etkisiyle yükseldi

Yatırımcıların küresel merkez bankalarının faiz kararları ile Orta Doğu'daki jeopolitik riskleri yakından takip ettiği günde, endeksler, yukarı yönlü bir toparlanma ivmesi yakaladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 değer kazanarak 642,86 puana çıktı.

BORSALAR YÜKSELİYOR

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19 artarak 10.816,14 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 kazançla 8.186,93 puana ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,80 artışla 52.385,5 puana ulaştı.

Almanya'da DAX endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yeni gümrük tarifesi tehditlerine rağmen yatırımcıların temkinli duruşuyla yüzde 0,77 yükselerek 25.733,26 puandan kapandı.

EURO/DOLAR PARİTESİ

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz oranlarını sabit tutması piyasalarda rahatlama oluştururken, euro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,09 azalışla 1,148 seviyesinde işlem gördü.

ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altın, artan jeopolitik risklerin güvenli liman talebini tetiklemesi, petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların küresel piyasalardaki seyrinin etkisiyle yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Spot piyasada altının ons fiyatı yüzde 2,44 artışla 4 bin 370 dolardan işlem görürken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,54 kazançla 4 bin 410 dolara yükseldi.

Değerli metaldeki bu yükselişe paralel olarak gümüşün fiyatı da spot piyasada yüzde 4,5'i aşan primle 66 dolara çıktı.

10 YILLIK TAHVİL FAİZLERİ

Analistler, petrol fiyatlarının son bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin altın üzerindeki enflasyonist baskıyı hafiflettiğini ifade ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düzeltme hareketi de altını desteklerken, yüksek faiz ortamının kısa vadede yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabileceği belirtiliyor.