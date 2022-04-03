BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
MEDYA

ATV'nin Kardeşlerim dizisi 47. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 9 Nisan 2022 Cumartesi akşamı ATV'de...

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar…

Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken Kadir, ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TRT 1'in Gönül Dağı dizisi Gönül Dağı 59. bölüm fragmanı
TRT 1'in Gönül Dağı dizisi Gönül Dağı 59. bölüm fragmanı
Star'ın Kaderimin Oyunu dizisi 16. bölüm fragmanı
Star'ın Kaderimin Oyunu dizisi 16. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 622. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 622. bölüm fragmanı
Kasaba Doktoru 1. bölüm fragmanı
Kasaba Doktoru 1. bölüm fragmanı
FOX'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 26. bölüm fragmanı
FOX'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 26. bölüm fragmanı
ATV'nin Destan dizisi 18. bölüm fragmanı
ATV'nin Destan dizisi 18. bölüm fragmanı
TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisi 65. bölüm fragmanı
TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisi 65. bölüm fragmanı
Show TV'nin Üç Kuruş dizisi 21. bölüm fragmanı
Show TV'nin Üç Kuruş dizisi 21. bölüm fragmanı
Karlar suyu alarmı! Sular yükseldi Kastamonu ile Sinop'u bağlayan 4 köprüyü yıktı geçti
Karlar suyu alarmı! Sular yükseldi Kastamonu ile Sinop'u bağlayan 4 köprüyü yıktı geçti
Konserde kendinden geçen Gülşen twerk yaptı! Sosyal medya yıkıldı
Konserde kendinden geçen Gülşen twerk yaptı! Sosyal medya yıkıldı