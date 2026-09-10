Arçelik ve Shanghai Jiao Tong Üniversitesi arasında işbirliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) başta olmak üzere Türkiye'de ve dünyada köklü üniversitelerle yürüttüğü üniversite-sanayi işbirliklerini Asya Pasifik bölgesinde genişletiyor.

Akıllı ev teknolojileri, robotik, gömülü sistemler ve sürdürülebilir teknolojiler gibi alanları kapsayan işbirliğiyle Arçelik, Asya Pasifik bölgesindeki akademik ve teknoloji ekosistemiyle bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Arçelik ile Shanghai Jiao Tong Üniversitesi-Geleceğin Teknolojileri Global Enstitüsü arasındaki işbirliğinin imza töreni Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirildi.

Törene Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Can Dinçer, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, Arçelik Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alp Karahasanoğlu ile üniversitenin üst düzey akademik temsilcileri katıldı.

İşbirliği kapsamında Arçelik, Çin'deki Wuxi AR-GE Merkezi'nin elektronik, gömülü yazılım ve dijital teknolojiler alanındaki yetkinliklerini geliştirecek.

Taraflar, akıllı ev teknolojileri, veri bilimi ve robotik başta olmak üzere nesnelerin interneti (IoT), bağlantılı cihazlar, insan-makine etkileşimi (HMI), enerji verimliliği, sürdürülebilir teknolojiler, ileri malzemeler, sensörler ve dijital mühendislik alanlarında ortak çalışmalar yürütecek.

Arçelik, işbirliğiyle Wuxi AR-GE Merkezi'ni Çin'in akademik ve teknoloji ekosistemiyle daha yakın çalışacak stratejik bir merkez olarak konumlandırmayı hedefliyor.

İşbirliği kapsamında ortak AR-GE projeleri, lisansüstü çalışmalar ile araştırmacı ve öğrenci etkileşimini kapsayan farklı çalışma modelleri hayata geçirilecek.

Akademik bilgi ve araştırmaların teknoloji ve ürün geliştirme süreçlerine daha hızlı aktarılmasının amaçlandığı çalışmaların, ilerleyen dönemde yeni teknolojiler, prototipler ve ortak patent çalışmalarına uzanan somut çıktılara dönüşmesi hedefleniyor.

"AR-GE ve inovasyon yaklaşımımızın önemli bir adımı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik CEO'su Can Dinçer, işbirliğinin şirketin global teknoloji ve inovasyon vizyonundaki önemine dikkati çekti.

Dinçer, Arçelik'in 28 AR-GE ve tasarım ofisi, 2 binden fazla araştırmacı, güçlü mühendislik yetkinliği ve 3 bini aşan küresel patent portföyüyle dünyanın farklı coğrafyalarında teknoloji geliştiren global bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İTÜ ve ODTÜ başta olmak üzere Türkiye'de ve dünyada köklü üniversitelerle yürüttüğümüz işbirlikleri kapsamında, Shanghai Jiao Tong Üniversitesi-Geleceğin Teknolojileri Global Enstitüsü ile imzaladığımız bu protokol de global AR-GE ve inovasyon yaklaşımımızın önemli bir adımı. Bu işbirliğiyle Wuxi AR-GE Merkezimizin yetkinliklerini üniversitenin güçlü akademik birikimiyle buluşturacağız."

İşbirliğinin, üniversitedeki araştırmacıların akademik çalışmalarını gerçek endüstriyel ihtiyaçlarla buluşturmasına imkan sağlayacağını aktaran Dinçer, geliştirilen teknolojilerin uygulama potansiyelinin birlikte değerlendirilmesini de mümkün kılacağını vurguladı.

Dinçer, teknolojide öncü olmanın dünyanın farklı bölgelerindeki bilgi ve yetenekle buluşmanın yanı sıra güçlü araştırma kurumlarıyla da birlikte çalışmaktan geçtiğine inandıklarını belirterek, "Çin, sahip olduğu güçlü teknoloji, mühendislik ve insan kaynağı ekosistemiyle global stratejimizde önemli bir yere sahip. İşbirliğini Asya-Pasifik bölgesindeki inovasyon ağımızı güçlendiren ve Çin'in teknoloji ekosistemiyle bağlarımızı derinleştiren stratejik bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Çin'e, Avrupa'dan dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan AR-GE ağına değinen Dinçer, güçlü akademik işbirlikleriyle geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesinde söz sahibi olmaya devam edeceklerini kaydetti.