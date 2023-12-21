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Antalya’da yılbaşı öncesi 88 litre kaçak alkol ele geçirildi

Antalya’da yılbaşı öncesi 88 litre kaçak alkol ele geçirildi

Antalya’da polis ekipleri yılbaşı öncesinde alkol üreten şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 88 litre kullanıma hazır alkol, 40 adet boş alkol şişesi, 15 adet alkol yapımında kullanılan kit ve aparatlar ile alkol test cihazı ele geçirdi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, kentin farklı noktalarında operasyonlar gerçekleştirildi.
Ekipler, Kepez ilçesinde meydana gelen evden Hırsızlık olayının şüphelisinin B.U. olduğunu tespit ederek yakalanırken, suça konu 2 cep telefonu, 1 ahşap düzeltici, 1 sunta kesme makinesi, 1 dekopaj makinesi, 1 silikon tabancası, 1 güç kaynağı, 1 walkman, 1 cüzdan ve birçok hırdavat malzemesi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adli makamlara sevk edilen B.U, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Bir diğer operasyonda, yılbaşı öncesi vatandaşlara alkol üreterek satışını gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Üçgen Mahallesinde bir işyerinde yapılan aramada, 88 litre kullanıma hazır alkol, 40 adet boş alkol şişesi, 15 adet alkol yapımında kullanılan kit ve aparatlar ile alkol test cihazı ele geçirildi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yakalanan O.S. isimli şahıs hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem yaptı.
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de “Kumar” suçu kapsamında yaptıkları çalışmalarda, 4 işletmeye “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yaptı, 14 kişiye “Kumar Oynamak” suçundan idari yaptırım kararı uygulayıp suça konu malzemelere el koydu.

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