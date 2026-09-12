Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında belirlenen bir ikamette yapılan aramada 220 Gerica sentetik uyuşturucu hap ile 50 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.