Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.
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Valiliğin açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adrese gerçekleştirilen baskında 6 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 491 tabanca fişeği, 71 av tüfeği fişeği, 51 kullanımlık A4 uyuşturucu madde, 47 uyuşturucu hap, 1 kilogram esrar, 2 kök kenevir, 450 gram kokain ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.