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Antalya'da bir kadın iş yerine tuvaletini yapıp gitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadının hırsızlık için girdiği iş yerine tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Manavgat'ta Gündoğdu Mahallesinde gümüşçülük işi yapan bir iş yerinin depo bölümüne giren kadın hırsız, çalacak bir şey bulamayınca önce iş yeri sahibinin kızına ait olan çanta ve oyuncakları çaldı sonra da tuvaletini yapıp iş yerinden ayrıldı. Hediyelik eşya satan iş yerine gelip kokuyu hissedince depoyu araştırdı. İnsan dışkısıyla karşılaşan Tolga Yalıntaş, güvenlik kamerasını izleyince şaşkına döndü. Bazı küçük çapta eşya hırsızlığının da yaşandığı kamera kayıtlarında çocuğuna ait olan çanta ve oyuncakların da alındığını fark den Yalıntaş, dışkıyı temizleyip güvenlik güçlerine haber verdi. Jandarma, hem hırsızlık yapıp hem de depoyu tuvalet olarak kullanan kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 
İşyeri sahibi Tolga Yalıntaş, çalınan eşyaların ve tuvaletini yapmasının önemli olmadığını belirterek sadece kızına ait oyuncakların bulunmasını istedi. 

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