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Ankara'da dar gelirli öğrenci kartla bedava kahvaltı yapacak

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası ile birlikte dar gelirli öğrencilere yönelik “Simit kahvaltı kartı” vermek için anlaşma yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası ile birlikte dar gelirli öğrencilere yönelik “Simit kahvaltı kartı” vermek için anlaşma yaptı. Dar gelirli 5 bin öğrenci, bu kartla ücretsiz simit alıp kahvaltı edebilecek.

Günün her saati simit çeşitleri ücretsiz olacak

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma başlattıklarını belirterek, “Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizi tespit edeceğiz ve onlara simit-kahvaltı kartı çıkaracağız. 5 bin öğrencimizin sabah kahvaltılarını ve günün her saati simit ve çeşitlerinden yararlanmalarını sağlayacağız'' dedi.

Sokak simitçileri de esnaf odasına geçiyor

Öte yandan Ankara Halk Ekmek bünyesinde engellilere verilen ancak istismar konusu olan camekanlı ürün dağıtımı işini de bundan böyle simitçi esnafı yapacak. Başkan Delibaş, “Ankara simidimizin işin ehli olan ustalarımızın ellerinde olması bizim içimizi rahatlatıyor. Sokakta, okullar, kafeler dahil birçok yerde eski tadı yakalayacağız'' ifadelerini kullandı.

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