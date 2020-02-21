İran'dan korkutan haber koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı

İRAN'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ediyor... Gelen son dakika haberine göre hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kum kentinde alınan önlemler can yakıyor.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 4'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti. Cihanpur, ayrıca, koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.

Ölümler Kum kentinden

İran'ın Kum kentinde çarşamba günü solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

Kum kentinde büyük önlem

İran’ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran’da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyordu. Başkent Tahran'a yakın mesafede bulunan Kum kentinde virüs için kontroller sıklaştırıldı ve iki hastane karantina için hazırlandı.

Kum ve Arak kentlerinde Kovid-19 şüphesiyle tedavi altına alınan biri doktor üç İran vatandaşında daha Kovid-19 tespit edilmişti. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı beşe yükselmişti.