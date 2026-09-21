Amed Spor Beşiktaş maçının en tartışmalı pozisyonu için eski hakemlerden net açıklama

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Diyarbakır’da Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 yenildi. Ev sahibi ekip milli ara öncesi puan tablosunun zirvesine çıkarken, siyah-beyazlılar maçtaki hakem kararlarını uzun süre tartıştı.

Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetti. Yardımcı hakemler Anıl Usta ve Mehmet Kısal, dördüncü hakem Yusuf Adnan Kendirciler oldu. VAR koltuğunda ise Guillermo Cuadra Fernandez yer aldı.

Maçın en çok konuşulan anı, Beşiktaş’ın Dusan Vlahovic için penaltı beklediği pozisyondu. Sahanın son dakikalarında siyah-beyazlıların kazandığı penaltı da gündeme geldi. Tartışmalı kararları beIN Trio’da eski hakemler Bülent Yıldırım, Aleks Taşçıoğlu ve Seçim Demirel değerlendirdi.

Bülent Yıldırım: Burada müsabakanın hakemi biraz mesafeden, çok yaklaşamadı ve ayrım yapmakta zorluk yaşadı. Topa gitmeye çalışan Vlahovic. Gitmesini engellemeye çalışan Amedli oyuncu. Ben hücum faul olmadığı konusunda eminim. Tutma çekme yok. Özellikle Vlahovic çok seri davranıyor, rakibinin tek amacı onun gitmesini engellemek. Bana diyecekler ki Vlahovic topa dokunmuş, ama hangi koşulda dokundu. Hiçbir faulü yok. Sol ayağına bakın, o ayak yerde duracak ki istediğimi yapabileyim. Bariz gol şansının tüm kriterleri var. Net şekilde ceza sahası içinde bir ihlal yapılıyor. Penaltı ve kırmızı kart verilmeliydi. Tüm amacı rakibini kısıtlamak, bariz gol şansının tüm kriterleri var.



Aleks Taşçıoğlu: Vlahovic'in herhangi bir faulü yok. Öncelik alıyor, öne geçiyor. Rakibi koluyla ve ayağıyla darbesi var. Topla oynama niyeti olmaksızın gol şansını engelliyor. Penaltı ve kırmızı kart.



Seçim Demirel: Etkili bir şekilde rakibini durdurdu. Topla oynama niyeti yok, tek amacı hücum oyuncusunu durdurmak. Tek amacı topla oynamak olan ancak bu hareketten etkilenen Vlahovic kalitesiz bir vuruş yapıyor. Penaltı ve kırmızı bir kart.

BEŞİKTAŞ'IN UZATMADA KAZANDIĞI PENALTIDA KARAR DOĞRU MU?

Aleks Taşçıoğlu: Orkun Kökçü şutu çektiği anda Amedli oyuncunun kolu normal pozisyonda ancak sonrasında kolunu açıyor ve bariyer yapıyor. Penaltı kararı doğru.



Bülent Yıldırım: Net penaltı. Hakem karar verici olmalı, aynı penaltının benzerini bu arkadaşımız Trabzon'da da atladı. Video hakeme bırakmamalıydı, sahada penaltı vermeliydi. Oyuncu için az genişletme çok genişletme yok. Bariyer olursanız cezalandırılırsınız.



Seçim Demirel: Oyuncunun kolu kapalıydı, toptan kaçınsa sakınırdı. Ancak kolunu genişletiyor. Az ya da çok fark etmiyor, VAR müdahalesi de penaltı kararı da doğru.