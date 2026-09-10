Altında bir rekor daha! Dünya Altın Konseyi kritik veriyi açıkladı

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ağustos ayında yaklaşık yüzde 10 prime imza atmış ve 4.449 dolardan kapanış yapmıştı. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan veriler; son yılların en yüksek aylık priminin elde edildiği ağustos ayında küresel altın piyasasında yaşanan gelişmeleri ortaya koydu.

Verilere göre küresel altın destekli ETF'lere ağustosta 18 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Bu, değer bazında kayıtlardaki en güçlü ikinci aylık giriş oldu.

Kuzey Amerika ve Avrupa fonları talebin başını çekerken, Avrupa'da aylık giriş 7,9 milyar dolarla rekor kırdı. Kuzey Amerika'da ise giriş 7,7 milyar dolara ulaşarak tarihin en güçlü üçüncü aylık performansı oldu.

ALTIN VARLIĞINDA REKOR

Altın fiyatındaki yükselişin de etkisiyle küresel altın ETF'lerinin yönetimi altındaki varlıkları ağustosta %16 artışla 615 milyar dolara çıktı. Fonların toplam altın varlığı ise 121 ton arttı ve 4 bin 189 tona yükseldi. Bu varlık aynı zamanda yeni rekora işaret etti.

Küresel altın ETF'lerine yılbaşından bu yana ise 29 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Bu girişler, toplam altın varlığında 160 tonluk artış sağladı.

Asya fonları yılbaşından bu yana küresel girişlere en büyük katkıyı sağlarken, Avrupa ikinci sırada yer aldı. Kuzey Amerika ise mart ayındaki 13 milyar dolarlık rekor çıkışın etkisiyle yılbaşından bu yana net talebin negatif olduğu tek bölge olmayı sürdürdü.

İNGİLTERE VE FRANSA…

Ağustosta Avrupa'da Birleşik Krallık 4,4 milyar dolarlık girişle öne çıktı. Bu, ülkenin kayıtlardaki ikinci en güçlü aylık girişi oldu. Fransa'da ise 1,5 milyar dolarlık girişle rekor kırıldı.

Asya altın ETF'lerine ağustosta 2 milyar dolar aktı. Çin bölgesel talebin lideri olurken, Hindistan ve Japonya'da da sınırlı girişler görüldü. Diğer bölgelerdeki fonlara ise 234 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

3 ANA ETKEN DESTEKLEDİ

Dünya Altın Konseyine göre ağustosta altın ETF'lerine yönelik talepteki hızlanmada üç temel faktör öne çıktı. Döviz piyasalarına yönelik politika müdahalesi endişeleri ilk faktör olarak gösterildi. Yükselen uzun vadeli tahvil getirileri ve mali sürdürülebilirliğe ilişkin kaygılar da yatırımcıların altına ilgisini artırdı.

Buna ek olarak, altın fiyatlarının yükselerek önemli teknik seviyelerin üzerine çıkması, fiyat momentumunu güçlendirdi ve taktiksel yatırımcılarla kurumsal yatırımcıların alımlarını destekledi.

Ağustos ayındaki güçlü ETF girişleri hem altın fiyatındaki yükselişi hem de küresel yatırımcıların portföylerinde altına yönelik stratejik talebin yeniden güçlendiğini ortaya koydu.