Ali Babacan'ın partisi ve Kanal İstanbul falı!

Bana soruyorlar:

- Yeni partiler ne yapacak?

- Ali Babacan AK Parti'ye zarar verir mi?

- Gelecek'te Davutoğlu'nun kazancı olur mu?

Benim fikrim o ki:

- Yeni Partilerin henüz ne yapacağı net değil.

- Ali Babacan'ın AK Parti'ye zarar verip vermeyeceği AK Parti'ye bağlı.

- Gelecek adına, Ahmet Davutoğlu'nu Abdullatif Şener gibi bir son bekliyor.

Bana katılmayabilirsiniz ama ben böyle düşünüyorum. Kendimce gerekçelerim de var:

BİR- Muhalefet kanadı her ne kadar seçim şarkıları söylüyor olsa da, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli 2023'te karar kılmışlar. Yeni partilerin ne yapıp, ne yapmayacağı ekonomik gidişata bağlı. Şayet ekonomi kötü giderse, AK Parti ve MHP karşıtı ittifaklar bugünkü seviyede kalmaz. Babacan ve Davutoğlu ikilisinin Millet İttifakı'na katkısı büyük olur.

İKİ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta, "Hülagü Han" mesajı veriyor ya. İşte her şey bu mesajın alınıp alınmadığına bağlı. Kibir, gösteriş, millete tepeden bakma... AK Parti tüm bunlardan arındırılırsa, ne Babacan ne de Davutoğlu'nun AK Parti'ye zararı dokunamaz.

ÜÇ- AK Partililer, Tayyip Erdoğan'ın "Öze dönüş" çağrılarına kulak asmaz, bildiğini okumaya devam ederse, Davutoğlu'dan çok, Ali Babacan'ın yaşatacağı sarsıntıdan korksunlar derim. Babacan yeni bir dil geliştiriyor çünkü, kavgadan uzak siyaset yapacağının işaretini veriyor. Zira, Türk halkı uzun zamandan beri kutuplaştırmayan siyasetin özlemini çekiyor.

DÖRT- Ahmet Davutoğlu'nun etrafındaki kurmayların tamamı "eski"miş AK Parti'de istediğini bulamayan siyasetçilerden oluşuyor. Yeni kurulmasına karşın, Gelecek Parti'de tutarlılık yok. Ahmet Davutoğlu'nun dün söyledikleriyle bugün söyledikleri bir birini tutmuyor. Erdoğan karşıtlığının bir başka versiyonunu sergiliyor Ahmet Davutoğlu. Kendisi gibi, kurmayları da geçmişin paslı çengelinden kafalarını kurtaramıyor. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda Ahmet Hoca güven vermiyor. O yüzden, Gelecek konusunda sonu Abdullatif Şener gibi olacak diyorum.

Ve fakat...

Siyasette 24 saate bile bir çok şey değişebilir.

Yarın ne olur bilmiyorum.

Ama bugüne baktığımızda...

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu cephesinden yansıyan görüntüyü ben böyle görüyorum. Sizin görüşünüz nedir bilmiyorum, söyleyeceğiniz ve yazacağınız her söz başımın üstüne.

Yorumlarınızı ve tahminlerinizi bekliyorum.

KANAL İSTANBUL FALI

Kanal İstanbul konusunda, herkes çok şey biliyor! Erman Toroğlu veya Ahmet Çakar gibi, kuruldukları ekranda sürekli ahkâm kesiyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin mimarı olarak, finansman konusunda rakamlar veriyor, bizim ekran yıldızları adeta gelecekten haber veriyor:

- Olmaz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un maliyetini rakamlarla açıklıyor... CHP'li Engin Altay'ın yolundan gidenler ısrarla "Hayır" diyor:

- 75 olmaz, mutlaka 100 milyar olur.

Celal Şengör Hoca, Kanal İstanbul için "Depremi tetiklemez" diyor, bu sefer Ekrem İmamoğlu başı çekiyor:

- Tetikler...

-Deprem diyorlar...

-Cinayet diyorlar...

-İhanet diyorlar...

- Bataklık diyorlar...

Hatta...

Kanal İstanbul'un erkekleri hadım ettiğini bile söylediler.

Geçmişte Boğaziçi köprüsü için bu sözleri işitmiştik. Merhum İlhan Selçuk, köprü için "Zenginlere mal taşıyan kamyonların geçmesi için bu köprüyü yapıyorlar" demişti bir yazısında...

Özeti bilim insanları yerine bizim kelli felli kalemler Kanal İstanbul'a karşı ağzına geleni söylüyor ve gelecek için adeta fal bakıyorlar. Oysa, Celal Şengör Hoca gibi başka bilim insanlarının söz söylemesi lazım. Onlar suskun, biz her şeyden bihaber ahkâm kesmeye devam ediyoruz.

Haksız mıyım?

İMAMOĞLU ERDOĞAN'I İKNA EDEBİLİR Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendinden emin konuşuyor:

- İkna ederim!

Ekrem Bey'in ikna kabiliyeti var, bu inkâr edilemez bir gerçektir. Ama, İmamoğlu'nun Erdoğan'ı ikna edebileceği konusunda kendisiyle aynı düşüncede değilim.

Neden?

Nedeni şu; Ekrem Bey Kanal İstanbul konusunda daha kendisini ikna edememiş ki, Erdoğan'ı ikna edebilsin.

İsmail Saymaz Habertürk'te kendisine sordu:

- Kanal İstanbul depremi tetikler mi?

- Elbette tetikler...

Zaten, 15 maddelik kanal karşıtı açıklamasının ikinci maddesinde de kanalın depremi tetikleyeceğini söylemişti. Celal Şengör Hoca, ekrana bağlanıp, "Kanal İstanbul depremi tetiklemez" deyince... İmamoğlu "Ben tetikler demedim" diyerek, az önce söylediklerini inkar etti.

Şimdi size şu soruyu sorup aradan çekiliyorum:

5 dakikada kendisiyle çelişen Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna edebilir mi?

Cevaplarınızı bekliyorum!