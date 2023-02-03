Ali Babacan'a bir kez daha aferin!

Ali Babacan, "Aferin" beklerken, 6'lı Masa'nın liderlerinden "fırça" yemiş olmalı ki Halk TV'de söylediklerini Fox TV'de inkâr etti. Hata yaptığını kabul etmek yerine, "aferin" sözlerine açıklık getirmeye çalıştı. Özür dileme erdemi gösterse, milim geri adım atsa, "aferin" ifadesini "gıpta" saçmalığı ile değiştirmeye kalkışmasa... daha da batmayacaktı belki de.

"Bebecan"dı, "Erdoğan düşmanlığı" sayesinde "Babacan" oluverdi. Birgün önce Halk TV'de söylediklerini bir gün sonra Fox TV'de inkâr eden Ali Bey'e ne demeliyiz bundan böyle?

Biz yine de demeyelim öyle!

Zamanla zaten öyle olduğunu ortaya koyacaktır!

Temel Karamollaoğlu o eli öptü mü?

Çamlıca Camii yapıldığında gürlemişti Karamollaoğlu:

- Çamlıca Camisi ile ilgili "Hangi akıllının başına Çamlıca’nın tepesine 60 bin kişilik cami yapmak gelir? Bir kere doldursunlar gidip yapanın elini öpeceğim.

"Hangi akıllı" dediği...

Tayyip Erdoğan'dı...

İbadete açıldığı günden itibaren dolup taşan caminin adı ise Çamlıca Camii...



El öpmeyi geçtim.

Temel Bey'den bir özür, bir pişmanlık... duyan oldu mu?

Ben duymadım da...

Gültekin Uysal'ı ne bozdu?

Böyle biri değildi...

Kibar, saygılı, kibirden yoksun biriydi DP lideri.

Ümit Özdağ'a ettiği kelâmı duyunca çok şaşırdım.

Ne oldu Gültekin Uysal'a?

Kim girdi kanına?

Kibrin esiri mi oldu yoksa?

Günün sonunda, Ali Babacan gibi o sözlerini inkar etmemiş olmaması, özür dileme erdemini göstermesi... bunlar güzel hareketler ama keşke en başından itibaren öfkesine hakim olsa... Keşke twitter'a o metni döşemeden önce, lafının nereye gideceğini hesaplasa... Bir "sokak serserisi" değil de, Demokrat Parti'nin lideri olduğunu hiç bir zaman unutmasa keşke...

Rasim Ozan kafayı mı yedi yani!

Rasim Ozan Kütahyalı, spor yorumcusu olduğu Beyaz TV'de kendine çok ama çok önemli bir rol biçti:

- Ben işin içinde olsaydım, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybetmezdi.

Vay be...

Rasimciğim yazık etmiş Binali Yıldırım'a...

Mehmet Özhaseki'ye...

O sürece niye dahil olmamış acaba?

Anlatsa da öğrensek!

Buket Aydın, Rasim'in sevgili eşi Nagehan Alçı'ya sormuş, "Rasim böyle bir laf etti" diye... Nagehan kocasının bu çıkışını çok kitap okumaya bağlamış:

- "Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor. Bunu doğru bulmadığımı söylerdim, başlarda bunu yapmaması için bazı müdahalelerde bulunuyordum ama artık öğrendim ki, kimse kimseyi şekillendiremez, bu konudaki reflekslerimi geride bıraktım"

Ne diyorsun Nagehan?

Adam okuya okuya delirdi mi yani!