Albayrak Finans, Esenyurt Şubesi'ni hizmete açtı

Tasarruf finansmanı sektöründe sürdürülebilir büyüme ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla öne çıkan Albayrak Finans, stratejik büyüme planları kapsamında İstanbul’daki hizmet noktalarına bir yenisini daha ekledi. Albayrak Finans, Esenyurt Şubesi’ni faaliyete geçirerek bölgedeki erişilebilirliğini artırdı.

Bireylerin konut, araç ve iş yeri gibi ihtiyaçlarına tasarrufa dayalı faizsiz modellerle çözüm sunan Albayrak Finans, Esenyurt Şubesi ile bölge halkına bütçe dostu ve güvenilir finansman seçenekleri sunmayı hedefliyor.

Her yeni şube ile tasarruf finansmanı modelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan şirket, büyümesini kararlılıkla sürdürüyor.

“Tasarruf Kültürünü Yaygınlaştırmaya Devam Ediyoruz”

Albayrak Finans Genel Müdürü Sayın Mustafa Çetin, açılışa ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’un hızla gelişen bölgelerinden biri olan Esenyurt’ta hizmet vermeye başlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Şubeleşme stratejimiz doğrultusunda, vatandaşlarımızın birikimlerini güvenle değerlendirebilecekleri, erişilebilir ve sürdürülebilir finansman çözümleri sunmaya devam ediyoruz.” Yeni şubenin açılış töreni; Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak, Esenyurt Müftü Vekili İlçe Vaizi Maşuk Çetin ile Albayrak Finans Şube Müdürü Mahmut Sami Ergüder’in katılımıyla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, açılışta kurdele kesimini birlikte gerçekleştirerek Albayrak Finans Esenyurt Şubesi’nin resmi açılışını yaptı.

Güvenli ve Planlı Bir Gelecek İçin Esenyurt’tayız

Esenyurt Şubesi; bireylerin ödeme kapasitelerine uygun, ek maliyet içermeyen ve tamamen kişisel bütçeye göre şekillenen finansman planlarıyla hizmet verecek olup, Albayrak Finans tüm vatandaşları yeni şubesine davet etmektedir.