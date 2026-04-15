Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyecek? Çok konuşulan manevra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin güncel gelişmelere dair sorularını yanıtlarken, bir muhabirin Cuma günü oynanacak Fenerbahçe-Rizespor maçında hangi takımı desteklediğine yönelik sorusuyla karşılaştı; ancak bu futbol sorusuna doğrudan bir taraf seçerek cevap vermek yerine, muhabirin soru sorma tarzına vurgu yapan esprili ve manevra kabiliyeti yüksek bir üslupla karşılık vermeyi tercih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’a yöneltilen Fenerbahçe-Rizespor maçıyla ilgili soru dikkat çekti.

ESPRİLİ YANIT VERDİ

Bir muhabirin, “Cuma günü Fenerbahçe-Rize maçı var, hangisini destekleyeceksiniz?” sorusuna Erdoğan esprili bir karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sen böyle oyuna gelmezdin” diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

GÜLÜMSETEN ANLAR

Erdoğan’ın bu yanıtı, basın mensupları arasında gülüşmelere neden olurken, kısa diyalog günün dikkat çeken anları arasında yer aldı.