Akaryakıtta bayram ettiren indirim: Motorin fiyatlarında büyük geri çekilme
Motorin fiyatlarında taşları yerinden oynatan 4,04 TL’lik dev indirim, küresel petrol piyasası ve dövizdeki hareketliliğin ardından nihayet gece yarısı itibarıyla pompalara yansıdı. Sürücülerin yüzünü güldüren bu keskin düşüşle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden şekillenirken; akaryakıt piyasasındaki bu rahatlama, büyükşehirlerdeki tabela fiyatlarını da doğrudan aşağı çekti.
Gece yarısı itibarıyla litre fiyatına tam 4,04 TL indirim yansıtılarak akaryakıt piyasasında kartlar yeniden karıldı. Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası yapılan bu indirim, 16 Nisan 2026 itibarıyla pompada geçerli olmaya başlarken; benzin grubu fiyatları bu indirim dalgasının dışında kalarak mevcut seviyesini korudu.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.70 TL
Motorin: 71.59 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.56 TL
Motorin: 71.45 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara:
Benzin: 63.67 TL
Motorin: 72.71 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir:
Benzin: 63.94 TL
Motorin: 72.99 TL
LPG: 34.79 TL