Popeyes Türkiye'deki 500. restoranını açtı

TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Popeyes, Türkiye'deki 500. şubesini İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen açılış, TAB Gıda'nın operasyonel mükemmeliyet, ölçek ekonomisi ve sürdürülebilir büyüme odağındaki stratejisinin de somut yansıması oldu.

TAB Gıda'nın franchise odaklı büyüme modeliyle desteklenen marka, tedarik yapısı, dijitalleşmiş sipariş kanalları ve standartlaştırılmış operasyon süreçleri sayesinde ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli sunuyor.

Marka, restoran yatırımlarıyla hem yerel girişimcilere yeni fırsatlar yaratıyor hem de gıda ekosistemi içinde uzun vadeli ekonomik değer üretmeyi sürdürüyor. Popeyes'ın bu genişleme stratejisinin temelinde, yalnızca operasyonel büyüme değil, aynı zamanda tüketicilere sunulan gıdanın kaynağına duyulan güven de yer alıyor.

Şirketin "Ne Yediğini Bil" platformu aracılığıyla sürdürdüğü şeffaflık ilkesi, 500 restoranda sunulan tüm ürünlerin tarladan tüketiciye olan yolculuğunun izlenebilirliğini sağlıyor. Platform, tüketicilerin ürün içerikleri, tedarik zinciri süreçleri ve gıda güvenliği standartları hakkındaki bilgilere ulaşmasını sağlayarak, markanın büyüme yolculuğuna değer katıyor.

Marka, şirketin güvencesiyle gelecek dönemde de yeni restoran yatırımları, dijital kanallarda genişleme ve müşteri deneyimini merkeze alan uygulamalarla büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

"Tüketici beklentilerini merkeze alan pazarlama yaklaşımımız var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAB Gıda Pazarlama ve Strateji, Paket Servis, Kurumsal Ticari İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürü (Co-CEO) Sinan Ünal, Türkiye'de ulaştıkları ölçeğin, güçlü marka portföylerini doğru stratejilerle yönetme yetkinliklerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Tüketici beklentilerini merkeze alan pazarlama yaklaşımları, dijitalleşen sipariş kanalları ve paket servis güçleriyle markalarının erişimini ve etkileşimini sürekli artırdıklarını aktaran Ünal, "Popeyes özelinde de yenilikçi iletişim stratejilerimiz ve güçlü marka konumlandırmamızla bu büyüme ivmesini destekliyoruz. Farklı temas noktalarında tüketiciyle daha güçlü bağ kurmayı odağımıza alarak markalarımızın etki alanını genişletiyoruz. Önümüzdeki dönemde de veri odaklı yaklaşımımızla markalarımızın değerini artırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TAB Gıda Operasyon, İnsan Kaynakları, İç Denetim, İdari İşler ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdürü (Co-CEO Gökhan Asok da istikrarla sürdürdükleri operasyonel mükemmeliyet yaklaşımları ve insan kaynağına yaptıkları yatırımlar sayesinde sağlıklı büyüme gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Türkiye'de 500 restorana ulaşmalarının söz konusu sağlıklı büyümelerinin önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Asok, "Uçtan uca entegre yapımız sayesinde tüm süreçleri yüksek verimlilikle yönetiyoruz. Bu yapı yalnızca büyümemizi desteklemekle kalmıyor, her restoranımızda standart ve sürdürülebilir bir misafir deneyimi sunmamızı da sağlıyor. Önümüzdeki dönemde operasyonel gücümüzü daha da ileri taşıyarak büyümemizi sağlam temeller üzerinde sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

TAB Gıda Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü (Co-CEO) Özgür Çetinkaya ise güçlü franchise ekosistemi ve sürdürülebilir finansal yapılarıyla markalarının sağlıklı ve dengeli şekilde büyümesini desteklediklerini kaydetti.

Popeyes'ın 500. restorana ulaşmasının, franchise yatırımcılarla kurdukları uzun vadeli işbirlikleri ve ölçeklenebilir iş modelinin önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Gerek yerel girişimcilerle geliştirdiğimiz güçlü iş ortaklıkları gerekse yatırım disiplinimiz sayesinde, markalarımız için istikrarlı büyüme zemini oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde de franchise ağımızı nitelikli yatırımlarla büyütmeye ve franchise yatırımcılarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz."