AKOM’dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olduğu kentte, çarşamba gününden itibaren sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

AKOM’un raporuna göre, İstanbul’da bugün sabah sıcaklığı 18 derece olarak ölçülürken, öğle saatlerinde sıcaklığın 24 dereceye çıkması bekleniyor. Akşam sıcaklığının 19, gece ise 17 derece olması öngörülüyor.

Kentte nem oranının yüzde 45 ile 80 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın karayel ve poyrazdan 10-30 kilometre/saat hızla sert eseceği tahmin ediliyor. Yerel olarak metrekareye 1 kilogram civarında yağış bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak belirtildi.

ÇARŞAMBADAN İTİBAREN SAĞANAK BEKLENİYOR

AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altında bulunduğunu bildirdi. Hafta boyunca havanın parçalı bulutlu olması, çarşamba gününden itibaren ise sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Sıcaklıkların hafta boyunca 22-24 derece civarında, mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

EN FAZLA YAĞIŞ PERŞEMBE GÜNÜ

Haftalık tahmine göre, 15 Eylül Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 17 ile 24 derece arasında değişirken yağış beklenmiyor.

16 Eylül Çarşamba günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklığın 17-23 derece arasında seyredeceği kentte, yağış miktarının metrekareye 2-5 kilogram arasında olması öngörülüyor.

17 Eylül Perşembe günü ise çok bulutlu ve sağanak yağmurlu hava etkili olacak. Sıcaklık 17-22 derece arasında değişirken, yağış miktarının metrekareye 10-20 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

18 Eylül Cuma günü parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklığın 18-24 derece arasında olacağı, metrekareye 1-3 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor.

Hafta sonunda yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu havayla sıcaklığın 18-26 derece, pazar günü ise az bulutlu ve açık havayla 18-27 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.