Akaryakıtta zam dalgası! Litresi 80 lirayı aştı, daha fazlası geliyor tabelalarda ilk kez görülen fiyatlar
ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması petrol fiyatlarını yukarı çekti. Benzine 3,20 TL’lik zam geldi ve litre fiyatı 3 büyükşehirde 80 TL’yi aştı. Bir büyük zam da motorine geliyor, yeni haftada tabela bir kez daha değişecek.
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Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 20 kuruş zam yapıldı. Son artışla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir’de 80 TL’nin üzerine çıktı.
MOTORİNE 7 LİRADAN FAZLA ZAM
Motorin fiyatlarında da yeni bir artış gündemde. Son dakika değişikliği olmazsa motorinin litre fiyatına 15 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 7 lira 67 kuruş zam yapılması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin:80.26 TL/LT
Motorin:89.01 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
İSTANBUL (ANADOLU)
Benzin:80.12 TL/LT
Motorin:88.87 TL/LT
LPG:34.39 TL/LT
ANKARA
Benzin:81.25 TL/LT
Motorin:90.16 TL/LT
LPG:35.09 TL/LT