Akaryakıtta zam dalgası! Litresi 80 lirayı aştı, daha fazlası geliyor tabelalarda ilk kez görülen fiyatlar

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 20 kuruş zam yapıldı. Son artışla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir’de 80 TL’nin üzerine çıktı.

MOTORİNE 7 LİRADAN FAZLA ZAM

Motorin fiyatlarında da yeni bir artış gündemde. Son dakika değişikliği olmazsa motorinin litre fiyatına 15 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 7 lira 67 kuruş zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin:80.26 TL/LT

Motorin:89.01 TL/LT

LPG: 34.99 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin:80.12 TL/LT

Motorin:88.87 TL/LT

LPG:34.39 TL/LT

ANKARA

Benzin:81.25 TL/LT

Motorin:90.16 TL/LT

LPG:35.09 TL/LT