AK Parti'nin İstanbul adayı ve Meral Akşener'in AK mücadelesi!

"Karadenizli aday formülü" ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Ekrem İmamoğlu'nu yarıştırmak istiyor Cumhuriyet Gazetesi. İstanbul yarışına soktukları isimlerin neredeyse hepsinin Karadenizli olması tesadüf olabilir mi?

Adil Karaismailoğlu ismini görüyorduk Cumhuriyet'in tepesinde. Bir süre sonra, "Karadenizli aday formülü" tadında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi sundular bize.

"Kazanacak aday"ın ısrarla Karadenizli olması yönünde yaptıkları haber ve yorumlar tesadüf değil, bile isteye "fitne" ateşini yakıyorlar. İstiyorlar ki, AK Parti'de "Karadenizli isyanı" çıksın. İstiyorlar ki, Adil Karaismailoğlu ile Ergün Turan "adaylık kavgası"na girsin. İstiyorlar ki, AK Parti'de adı İstanbul adaylığı için geçen isimler daha şimdiden birbirinin kuyusunu kazsın.

Hilmi Türkmen'i, İsmet Yıldırım'ı, Şadi Yazıcı'yı "Karadenizli aday formülü" formatında sunmalarının sebebi de aynı.

Peki...

Ergün Turan bu tuzağa düşer mi?

Hilmi Türkmen bunların gazına gelir mi?

Şadi Yazıcı asli işini bırakıp, İBB adaylığı havasına girer mi?

İsmet Yıldırım fitne-fesat değirmenine su taşır mı?

AK Parti İstanbul adaylığı için bir çok kişinin ismi geçiyor. Fahrettin Koca, Murat Kurum, Osman Nuri Kabaktepe, Adil Karaismailoğlu, Ergün Turan, İsmet Yıldırım, Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı, Tevfik Göksu... seçim tarihi yaklaştıkça kimbilir daha kimlerin adı Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak listeye yazılacak?

Ve fakat...

Herkesin bildiği bir şey var...

O da yukarıda saydığım AK Partili isimlerin, tuzağa düşmeyeceğidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirleyici olduğunu hepsi biliyor çünkü...

MERAL AKŞENER DİYE BİRİ VARMIŞ!

İYİ'ydi Meral Akşener...

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na kazandırmıştı çünkü.

İYİ'ydi Meral Akşener...

Ankara'da Mansur Yavaş'a kazandırmıştı çünkü...

İYİ'ydi Meral Akşener...

Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için uğraşmıştı çünkü...

Meral Akşener'in yaptığı İYİ'liklerin listesi hayli uzun.

Mesela...

"Berat Damat" diye sabah akşam Erdoğan'a ve damadına saydırdığı zaman İYİ'ydi... MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çemkirdiğinde de İYİ'ydi Meral Akşener...

Masa'dan kaltığında kötüydü...

"Çek sifonu gitsin" dediler...

Masaya döndü İYİ oldu...

"Kazanacak aday" dediğinde kötüydü.

"Bir oy Meral'e bir oy Kemal'e" dedi diye İYİ oldu...

Şimdi de...

"Kendi adaylarımızla seçime gideceğiz" çıkışını yaptı diye kötü oldu İYİ mi?

Emin Çölaşan başladı bile...

"Bir Meral Hanım vardı" yazısında, geçmişteki İYİ'likleri bir bir sıraladıktan sonra... "(...) Kusura bakmayın biz anlayamadık ama siz neyin peşindesiniz, kime hizmet ediyorsunuz, amacınız nedir Meral Hanım" diyor...

Meral Hanım, "Biz CHP'nin adayları kazansın diye kurulmadık" diyor, Emin Bey, asıl sizin amacınız nedir, neyin peşindesiniz, ne demeye çalışıyorsunuz?



"AKP'ye kazandıracak" provası mı yapıyorsunuz yoksa!

Açıklayın da bilelim...