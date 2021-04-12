Ak Parti’nin haddi aşan şımarıklığı ve CHP’nin haklı isyanı!

“İlginç zamanlarda yaşıyoruz” cümlesini kurabilecek sıkıcılığa hasret kalmış bir ülkeyiz.

Her günümüz ilginç, her günümüz olay…

Yaşadığımız coğrafya zamana şahitlik etme yükünü omuzlarımıza yüklüyor. Şahitliğin hakkını Hz. Ebubekir gibi verebilmek mümkün değildir elbette ama yine de vicdanlı olmaktır ideal olan.

Madem zamanın şahidiyiz, madem vicdanlı olmalıyız…

Şahitlik ettiğimiz haddi aşan şımarıklığı söylememiz gerekir!

Akif, “İnsan iki şeyi bilmelidir: Bir haddini, bir de hesabını!” demiş ya, birileri tarafından sürekli hesabı darağacıyla sorulacağı iddia edilen aşan haddi yazmak zorundayız!

Metin Akpınar boşuna mı “ayaklarından asılarak veya zehirlenerek hesabı sorulur” dedi?

Veya CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu sırf söz olsun diye mi “TRT’de canlı yayında yargılayacağız. Her dile çevirip bütün dünyaya göstereceğiz!” dedi?

Had aşılmıştır! Hesap sorulacaktır!

Artık meseleye tam giriş yapabiliriz…

15 Temmuz Darbe girişiminde olduğu gibi 104 emekli amiralin bildirisinde de Ak Parti haddini aşmıştır!

Ve de CHP bu konularda her neye itiraz ediyorsa, haklıdır!

Nokta!

Sevgili okur, basit örneklerle konuyu izah etmeye çalışayım…

Herhangi bir rahatsızlığınız olduğunda, doktora mı gidersiniz yoksa nalbura mı? (Yazar burada kesinlikle ironi yaparak kitap yüklü çağdaş eşeklere bir gönderme yapmamıştır!)

Veya ne bileyim, arabanızda herhangi bir arıza olduğunda, tamirciye mi gidersiniz yoksa veterinere mi?

Örnekleri çoğaltmak mümkün… Netice itibariyle, herhangi bir sıkıntınız olduğunda o konunun uzmanına gittiğimizi anlatmaya çalışıyorum.

Meslekler vardır, uzmanlık alanları. Eskiler “ehlivukuf” derdi. Her konunun bilirkişileri vardır.

Şimdi sizlerden bir ricam olacak. Elinizi vicdanınıza koyun ve cevap verin:

“Allah aşkına! Söz konusu darbe olunca Ak Parti’nin tecrübelerine mi güvenirsiniz yoksa CHP’nin mi?”

Lütfen samimi olalım!

Yahu Ak Parti, sen darbeden ne anlarsın!

Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum!

Siz hayatınızda kaç darbeyi desteklediniz?

Kaç kere darbe çığırtkanlığı yaptınız?

Yani kusura bakmayın ama siz darbeden anlamazsınız!

1960 darbesinde tankların üstüne çıkıp haz çığlıklarını sizin dedeleriniz mi attı?

1960 darbesine “Demokrat Darbe” diye bildiri yayınlayan, ikisi ordinaryüs olmak üzere, onlarca profesör ve doçent Demokrat Partili miydi?

28 Şubat’ı alkışlayıp sonsuz desteği siz mi verdiniz?

E-Muhtıra zamanı, askeri gaza getirmek için “cumhuriyet mitinglerini” siz mi organize ettiniz?

Ordu göreve diye pankart açtınız mı hiç?

“Genç subaylar rahatsız, genelkurmayın ışıkları sabaha kadar yandı” diye manşet atan gazeteciniz oldu mu sizin?

CHP giller için iki darbe vardır:

“1971 ve 1980”

71’de üç solcu genç asıldı diye itiraz ederler. 80’de de yine solcular işkence gördü diye sevmezler.

1960 darbesine bugün yanlış dediklerine bakmayın. Daha düne kadar Menderes’i idam ettiren cellat çağdaş olduğu için severlerdi!

Kenan Evren’i de bir sağdan, bir soldan astı diye sevmezler. Yani tarafsız(!) cellat olduğu için. Sadece ülkücülere işkence edip, assaydı, onu da severlerdi!

Evet evet. Cellatlar ikiye ayrılır: “Çağdaş cellatlar ve tarafsız cellatlar!”

CHP 15 Temmuz’a kontrollü darbe mi dedi?

Ben tecrübelerine kulak veririm!

CHP 104 emekli amiralin niyeti darbe çığırtkanlığı değil mi diyor?

Meseleye kuşkuyla bakarım…

Sevgili Ak Partililer, demem o ki;

Siz, yol, köprü, hastane, İHA, SİHA, uçak, tank, füze falan yapın! Libya’da, Suriye’de, Azerbaycan’da, Mavi Vatan’da memleketin hakkını, hukukunu koruyun, yeter…

Neyin darbe olup olmadığı konusunda da susun Allah aşkına!

Siz hiç CHP’lilere “İktidar olduğunuzda neler yapacaksınız?” diye soru sorana rastladınız mı?

Sormazlar. Çünkü, “İşsizliği muhtarlara özel kalem müdürü atayarak bitireceğim!” diyen birisine niye sorsunlar ki?

Madem icraatlar söz konusu olduğunda adamları kimse ciddiye almıyor, bari uzmanlık alanlarında dinleyelim!

Hem CHP’ye de yazık! Zaten iktidar olamıyorlar, bari en iyi bildikleri konuda konuşsunlar!

Evet Sayın Kılıçdaroğlu, size göre darbe gibi darbe nasıl olur, anlatır mısınız!..

Aykut Erdoğdu TRT’de yayınlayacak!