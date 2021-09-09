Çorumlu Münevver Arıcı’yı hatırladınız mı? Hani Kemal Kılıçdaroğlu’na “terbiyesizlik” yaptı diye hakaret ettikleri, küçük düşürdükleri, namusuna, iffedine dil uzattıkları Münevver Arıcı. Kimliğini deşifre ettikleri, yerini yurdunu, hatta evinin adresini verdikleri Münevver Arıcı.

Halk TV’de ne diyordu İsmail Saymaz:

- Bu rezil kadın, bu terbiyesiz kadın…

Niye?

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki koydu diye.

Günlerce linç ettiler Münevver Arıcı’yı.

“İffetsizlik”le suçladılar Kılıçdaroğlu’na karşı demokratik hakkını kullandı diye. Münevver Arıcı’nın haklı bir gerekçesi vardı oysa. Canı yanmıştı, o da bizim gibi Türkiye’nin gündemini takip ediyor, duydukları karşısında kızıyor, yumruğunu sıkıyordu. Kızdığı Kılıçdaroğlu karşısına çıkmıştı, duygularını dışa vurmak istedi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermemin nedeni HDP ile ittifak yapmasıdır. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyordu. Bir anda onu karşımda görünce Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi ve 'Çocuğuma dokunma, hadi yürü yürü' diyerek tepki gösterdim."

Bu yeterince anlaşılır bir savunma değil mi?

Münevver Arıcı’nın bu sözlerinin neresi rezil, terbiyesizlik bunun neresinde? Ama durun Münevver Arıcı’nın “rezil, terbiyesiz, iffetsiz” olabilmesi için AK Partili olması yeterli değil mi onlar için? Gülnaz Şırınga’nın, İsmail Saymaz’ın… Münevver Arıcı’yı yerden yere vurmasının sebebi AK Partili olmasıydı.

AK Partili olunca rezil…

CHP’li olunca vezir…

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un tacizine uğrayan kadın için bir tek kelime ettiler mi? Çoluk çocuğunun nafakası için çalışan bu kadının, hakkını hukukunu, namusunu, iffetini savundular mı? Dünden beri okuyorum, izliyorum maalesef kendilerinden olan tacizciye tek laf etmediler. Hepsi sus pus, hepsi görmüyor, işitmiyor. Ne onlar, ne de CHP’li kadınlar ağzını açmıyor, tek kelam etmiyor.

Tacizi geçtim, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, hepsinin taciz ve tecavüzler konusundaki sessizliğine alıştık artık. Ama işin bir başka boyutu var. Hak, hukuk, adalet, diye yollara dökülen CHP’liler bu kadının nasıl sömürüldüğünü de mi görmüyor?

Evet işçinin, memurun, esnafın, köylünün hakkını aradığını her fırsatta söyleyen ve bu konuda iktidarı acımasızca eleştiren CHP, Erzurum’da il başkanı tarafından taciz edilen kadını sigortasız çalıştırmış yıllarca. Hem sigortasız çalıştırmışlar, hem de onun adına ödenen parayı cukkalamışlar.

Yani…

Kadının maaşını 3500 TL göstermişler…

CHP ya, yüksek maaş veriyorlar…

Maaş 3500 gösterilmiş ama kadına verilen para sadece 2000 TL…

E hani paranın gerisi?

Valla kimin cebine girdi bilmiyoruz.

İsmail Saymaz her konuda gazetecilik hünerini gösteriyor, ben şahsen kendisinden bu konuda da bir adım atmasını rica ediyorum. Şöyle alsın kalemi kağıdı eline, bir tarafta da kayıt cihazı… sorsun bakalım bu kadının parasını kim yedi? Ya da CHP’de bu türden parası kesilen, sigortasız çalıştırılan kim var kim yok, İsmail ortaya çıkarsın.