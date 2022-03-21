AK Partili bakan yardımcısından vatandaşa skandal cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda salık verdi:

- Halka dokunun, halkın arasına karışın.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ise, sahada aldığı şikayetleri “İktidar partisine mensup belediye başkanları ve milletvekillerini sahada daha az görüyoruz” sözleriyle duyurdu.

Vatandaş haksız değil!

AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, sahada yok denecek kadar az. Şikayetler çığ gibi. AK Parti teşkilatlarından, bu konuda bana yağmur gibi mesaj yağıyor.

Bu mesajlardan sadece bir tanesini sizinle paylaşacağım.

AK Parti’ye gönül veren, Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı (A.K) yaşadığı ilin milletvekili olan bir bakan yardımcısına mesaj atıyor:

- Sayın bakanım yaklaşık iki buçuk aydır aramalarıma cevap vermiyorsunuz. Başkalarını da devreye sokmayın diyorsunuz. İletişim nasıl sağlayacağımı söyler misiniz. Selamlar.

Mesajda hakaret var mı?

Yok.

Kötü söz var mı?

Yok.

Bakan yardımcısı cevap veriyor:

- Bana bak!! Bu nasıl dil!! Alçaklık yapma!!! Terbiyesiz adam Cuma günü seni ben aramadım mı? Benim gibi sabırlı bir insanı dahi çıldırttın!!! BENİ KIZDIRMAAA.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Halka dokunun, halkın arasına karışın, derdini dinleyin” dediği milletvekili, hiç bir suçu günahı olmayan vatandaşa işte bu sözlerle cevap veriyor.

“Beni kızdırma” diyor!

Muhatabını daha fazla kızdırmamak için (A.K) “Ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Alçak, terbiyesiz kelimelerini de not ediyorum. Yine de işin rast gelsin” diyerek geri çekiliyor.

Sözünü ettiğim bakan yardımcısına, bana gelen mesajı göndermekte önce tereddüt ettim. Bana da kızar mı, bana da “Alçak” der mi diye ne yalan söyleyeyim korktum. Ama cevap hakkına saygı adına, her şeyi göze alıp “gönder” tuşuna bastım.

Bir gün bekledim, iki gün bekledim, bir hafta bekledim cevap gelmedi. Adını bilerek yazmadım, zira o kendini biliyor. Bu satırları okuduğunda, ya da aşağıdaki videoyu izlediğinde ararsa, cevap hakkını kullanmak isterse, işte o zaman kimliğini açıklayacağım.

Arayacağını sanmıyorum ama yine de bekleyeceğim.

Ali İhsan Yavuz’un sahada duyduğu şikayetlerin bir benzeri bana da geldiğini söylemiştim yukarıda. Erdoğan “Halka karışın” diye salık veriyor ama, bırakın yüzlerini görmeyi, AK Parti’nin üst düzey yöneticilerine, belediye başkanlarına, il başkanlarına, milletvekillerine, hatta ilçe başkanlarına ulaşmak mümkün değil.

Böyle devam ederse…

AK Parti 2023’te halka ulaşamayacak.

Teşkilatlardaki sorunlar dağ gibi. Bunlardan bir kaçını, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e ulaştırmak istedim ama ne yazık ki başarılı olamadım. Aradım, hem de bir kaç kez aradım ulaşamadım. İhale almak için değil, başka bir koparmak için değil, aldığım mesajlarla ilgili görüşüne başvurmak istedim.

Aramadı!

Örnekleri çoğaltabilirim.

Detayları bu yazının altına iliştirdiğim 7 dakikalık videoda izleyebilirsiniz.