AK Parti, MHP ve DEM birlikteliğine neden kızıyorlar?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tarihi “Terörsüz Türkiye” çağrısı öncesinde, DEM’in terör örgütüyle arasında mesafe yoktu. “Türkiye Partisi” olma yolunda tüm çağrılara rağmen en ufak bir adım atılmadı.

1 Ekim 2024 günü uzatılan o el, her şeyi tersyüz etmeye yetti. Devlet Bahçeli’nin Meclis’te DEM sıralarına yürüyerek Tuncer Bakırhan’ın elini sıkması… baş sağlığı dilemesi “Terörsüz Türkiye”nin başlangıcı oldu. DEM’in üst yönetimi de kendisine uzatılan eli geri çevirmedi, “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleşmesi için Bahçeli’nin yanında durdu!

Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk, Pervin Buldan… hepsi sürece destek verdi, elini değil bedenini taşın altına koydu. Hal böyle olunca, AK Parti, MHP ve DEM birlikteliğinin de temeli atılmış oldu!

Bu birliktelik “Hayırlı Cuma” günü PKK’nın silah bırakmasına vesile oldu.

Daim olur inşallah!

Ve fakat… Cumhur İttifakı’nın 14-28 Mayıs seçimlerindeki söylemlerini silah olarak doğrultanlar, bu sürecin daim olmasından pek de hoşnut değiller gibi… hep bir ağızdan geçmişte çiğnen ve çöpe atılan DEM- PKK sakızını yeniden çiğnemeye başlamaları bu hoşnutsuzluğun alameti.

Sık sık hatırlatmak gerek bunlara!

DEM kendine format attı…

”Terörsüz Türkiye”nin ortağı oldu…

Patlasanız da, çatlasanız da buradan geri dönüş yok artık.

Öküz öldü, ortaklık bozuldu, dağılabilirsiniz artık!



