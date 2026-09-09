AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir'in kurtuluş yıl dönümüne ilişkin mesaj

İnan, yazılı açıklamasında, 9 Eylül 1922 sabahında İzmir'e giren Türk ordusunun şehri işgalden kurtarırken, Türk milletinin geleceğini kendi aralarında belirleyebileceklerini zannedenlerin hesaplarını yerle bir ettiğini belirtti.

Hükümet Konağı'na çekilen ay yıldızlı bayrağın, işgalin sonunu ilan ederken Türk milletine boyun eğdirilemeyeceğini de dünyaya gösterdiğini kaydeden İnan, "O bayrak, bir başkasının müsaadesiyle yükselmedi. Başkalarının lütfuyla, yabancı bir başkentin onayıyla göndere çekilmedi. Milletimizin cesaretiyle, ordumuzun zaferiyle, şehitlerimizin fedakarlığıyla yükseldi." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, 9 Eylül'de reddedilen anlayışın, Türk milletini kendi vatanında başkalarının çizdiği sınırlar içinde yaşamaya mecbur bırakma girişimi olduğunu, Belkahve'den görülen tarihi manzaranın bu gerçeği açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bugün de bağımsızlığından, milli iradesinden ve egemenlik haklarından taviz vermediğine dikkati çeken İnan, şöyle devam etti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi, Türkiye'nin kaderini başka başkentlerin iradesine bağlamak isteyenlere karşı milletimizin verdiği kesin ve tavizsiz cevaptır. İzmir'in kurtuluşunun 104. yılında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Yüzbaşı Şerafettin Bey'i, kahraman dört askerimizi (Halkapınar'da şehit olan) ve kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."