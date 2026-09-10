AJet'ten Kazakistan'a İstanbul'dan iki yeni hat

Şirketten yapılan açıklamaya göre AJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 5 Ocak 2027 tarihinde Almatı'ya, 7 Ocak 2027'de ise Astana'ya ilk seferler yapılacak.

Kazakistan'ın Astana ve Almatı şehirlerine Ankara'dan direkt seferleri bulunan AJet, İstanbul'dan başlatacağı yeni seferlerle Orta Asya'daki varlığını güçlendiriyor. İstanbul-Almatı ve İstanbul-Astana hatları, iki ülke arasındaki ticari ve turistik faaliyetlere de katkı sağlayacak.

AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Astana'nın Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na direkt seferleri pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılacak.

İstanbul-Almatı seferleri ise salı ve pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenecek.

"Bu yeni hava köprüleri bizim için büyük önem taşıyor"

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yeni hatları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sarp, AJet olarak yurt dışı uçuş ağlarını genişletmeye hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Kazakistan'ın 2 önemli şehrine İstanbul'dan direkt sefer başlatmanın ve Ankara'dan yaptığımız seferlerde frekans artışına gidecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türk devletleriyle olan bağlantımızı daha da güçlendirecek bu yeni hava köprüleri bizim için büyük önem taşıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 Ocak 2027 itibarıyla Almatı'ya, 7 Ocak itibarıyla da Astana'ya haftada 2 gün direkt seferlere başlayacağız. Halihazırda Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Almatı ve Astana'ya gerçekleştirdiğimiz seferlerde ise frekans artışına gidiyoruz. Önümüzdeki dönemde Kazakistan'daki uçuş ağımızı daha da genişletmek ve iki ülke arasındaki bağlara yeni hava köprüleriyle katkı sunmak istiyoruz."