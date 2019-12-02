Ahmet Davutoğlu ve Ahsen Unakıtan'ın mağduriyeti aynı!

Ahmet Davutoğlu kameraların karşısına geçip car car bağırmasa da onu temsil edenler var. İsmail Saymaz ve Barış Yarkadaş ikilisi her platformda Davutoğlu'nun Şehir Üniversitesi üzerinden mağdur edildiğini haykırıyor...

Ahsen Unakıtan ise ahaliyi etrafında toplayıp bağırmayı tercih ediyor.

- 30 polis... kolumu incittiler, ayağıma bastılar...

Ahsen Yenge yalnız değil tabii... Sözcü, Halk TV, Fox... muhalif ne kadar gazete televizyon varsa Üsküdar'a koşuyor...

İçlerinden biri kaçak köçekle ilgilenmiyor, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in durup dururken neden böyle bir yıkıma kalkıştığını sormuyorlar... Ahsen Yenge'nin çığlığı daha çok ilgi çekiyor.

Şehir Üniversitesi'nin Halk Bankası ile bir meselesi var. Alacaklı olan banka parasını istiyor diye, kimi kalem erbabı arkadaşlar, "Karar"lı bir şekilde mağdur edebiyatı yapıyor.

Ne güzel değil mi?

Kaçak binası yıkılıyor diye, Ahsen Unakıtan mağdur!

Alacaklı banka parasını istiyor diye, Ahmet Davutoğlu ve Şehir Üniversitesi de mağdur...

Sözcü, Fox, Cumhuriyet... gibi gazete ve televizyonlar arslanlar gibi Ahsen Yenge'yi savunurken, Canan Kaftancıoğlu başta olmak üzere Türkiye Mimarlar Odası... gibi iktidara karşı kişi ve kuruluşlar ise, alacağını isteyen bankaya karşı Şehir Üniversitesi'nin arkasında duruyor.

Haksızın tarafında duruyorlar yani!

Alkış!

HALT ETMİŞLER!

Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk'teki "Nedir Ne Değildir" programında Berhan Şimşek AK Parti'nin ilk 10 yılından övgüyle söz edince, sorma gereği duydum:

- İlk 10 yılda hukuk var mıydı?

- 10 katı vardı...

- Demokrasi var mıydı?

- 10 katı vardı...

Madem her şey bu kadar iyiydi, o halde topluca şu soruları sormam gerekiyor:

1- "Ordu göreve" pankartını niye açtınız?

2- "Cumhuriyet Mitingileri"ni niye yaptınız?

3- "Genç subaylar rahatsız" manşetini niye attınız?

Berhan Şimşek sözünü sakınmadı:

- Kim o pankartı açtıysa halt etmiştir.

- Cumhuriyet mitingi düzenleyenler halt etmiştir.

- Genç subaylar rahatsız manşetini atanlar halt etmiştir...

Tabii Mustafa Balbay da programda... "Genç subaylar rahatsız" manşetini atan gazeteci yani..

Ben sorularımın cevabını aldım, başka sorum yok diyerek aradan çekildim.

ASGARİ ÜCRET

Şu sıralar asgari ücret konuşuluyor. 2020 yılı için çalışmalar sürerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aklındaki rakamı 2400 TL olarak açıkladı.

İktidar Kılıçdaroğlu'nun önerisine sıcak basık bakmayacağını bekleyip göreceğiz.

Ve fakat...

Aklıma bir şey takıldı...

Kemal Kılıçdaroğlu bir söz vermişti seçimlerden önce...

"CHP'li belediyelerde asgari ücret 2200 olacak" demişti...

Aradan 1 yıl geçti...

Dün sordum, Kemal Bey'in sözü yerine getirilmiş mi diye?

I ıh...

İstanbul ve Ankara'da...

Asgari ücret hâlâ aynı... değişen bir şey yok.

Şimdi aynı Kılıçdaroğlu yeni asgari ücrette yeni rakamdan söz ediyor.

Verilen sözler tutulmadan yeni bir öneri getirmek... sizce de garip değil mi?