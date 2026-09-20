Ahmet Aydın: Terörsüz Türkiye sürecinde son düzlüğe girdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aydın, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteğiyle yürütüldüğünü belirterek, Türkiye’nin kardeşliğini daha güçlü bir zeminde geleceğe taşıma hedefi taşıdığını ifade etti.

Sürece yönelik çeşitli girişimlere rağmen milletin sağduyusunun güçlü bir direnç ortaya koyduğunu savunan Aydın, Türkiye’nin bölgesel ve küresel krizlerin derinleştiği bir dönemde iç cephesini güçlendirmesinin bölge istikrarı açısından stratejik önem taşıdığını kaydetti. Aydın, Türkiye’nin diplomatik ve siyasi kararlılığı sayesinde bölgede kardeşi kardeşe karşı karşıya getirmeyi amaçlayan senaryoların karşılık bulmadığını belirtti.

Aydın ayrıca, “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”un TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilmesine dikkat çekti. Bu kararın “Terörsüz Türkiye” hedefinin geniş bir siyasi zeminde karşılık bulduğunu gösterdiğini belirten Aydın, Meclis’te ortaya çıkan mutabakatın sürecin meşruiyetini ve toplumsal zeminini güçlendirdiğini söyledi.

Sürecin son aşamasına girildiğini belirten Aydın, gelinen noktada rehavete kapılmamak gerektiğini vurgulayarak, kullanılan dilin kardeşlik temelinde ortak geleceği güçlendiren bir iklim oluşturmasının önemine dikkat çekti. Aydın, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefine kararlılıkla ilerleyerek bölgesel ve küresel ölçekte güçlü bir aktör olacağını ifade etti.

İŞTE AHMET AYDIN'IN PAYLAŞIMI:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli’nin tam desteğiyle yürütülen ve devletimizin ortak aklı ve kararlılığı ile hayata geçirilen “Terörsüz Türkiye” süreci,

bu toprakların ruhuna vurulan prangaları kırıp atma; kardeşliğimizi daha güçlü bir zeminde geleceğe taşıma hamlesidir.



Başlangıcından bu yana süreci akamete uğratmaya yönelik girişimlere rağmen, aziz milletimizin sağduyusu güçlü bir direnç ortaya koymuştur.



Küresel ve bölgesel krizlerin derinleştiği bir dönemde Türkiye’nin kendi iç cephesini tahkim etmesi, İran’dan Körfez’e uzanan geniş coğrafyanın istikrarı bakımından da stratejik bir önem taşımaktadır.



Bölgemizde kardeşi kardeşe kırdırmayı hedefleyen yeni fitne senaryoları ise Türkiye’nin diplomatik basireti ve siyasi kararlılığı sayesinde karşılık bulamamıştır.



Diğer taraftan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilmesi, “Terörsüz Türkiye” hedefinin geniş bir siyasi zeminde karşılık bulduğunu gösteren önemli bir adımdır.



Gazi Meclisimizin ortaya koyduğu bu tarihi mutabakat, demokrasimiz açısından güçlü bir uzlaşı iradesi ortaya koyarken, sürecin meşruiyetini ve toplumsal zeminini de perçinlemiştir.



Ne var ki katedilen mesafe bizde asla rehavet oluşturmamalı; aksine dikkatimizi, ihtiyatımızı ve sorumluluğumuzu daha da artırmalıdır. Son düzlüğe girdiğimiz bu hassas dönemde kullanılan dilin ortak geleceğimizi kardeşlik temelinde güçlendiren bir iklim oluşturması, atılan tarihî adımların kalıcılığının en önemli teminatlarından biri olacaktır.



“Terörsüz Türkiye” hedefine kararlılıkla ilerleyen ülkemiz, bölgesel ve küresel ölçekte oyun kuran güçlü bir aktör olarak Türkiye Yüzyılı’nı taçlandıracaktır.