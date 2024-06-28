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Adana'da uzman çavuş dehşet saçtı! Öğretmen eşini öldürüp 3 kişiyi yaraladı, polislerle çatıştı

Adana'da uzman çavuş dehşet saçtı! Öğretmen eşini öldürüp 3 kişiyi yaraladı, polislerle çatıştı

Adana'da tartıştığı karısını tabancayla öldüren uzman çavuş Gökhan Çelik, bacanağı ve yoldan geçen 2 kişiyi de yaraladı. Şüpheli, olay yeri civarında olan ve kendisine müdahale etmek isteyen polis ekibine de ateş açarak kaçtı.

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Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahalesi Güneş Kuşak Bulvarı'nda, Murat Akdöker'in (30) kullandığı ve içerisinde Gökhan Çelik (29) ile eşi Hatice Çelik'in (27) bulunduğu 70 AAF 487 plakalı otomobilde 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Gökhan Çelik, yanındaki tabancayla önce karısının kız kardeşiyle evli olan Murat Akdöker'e, daha sonra araçtan inerek kaçmaya çalışan eşi Hatice Çelik'e tabancayla ateş etti.

Hatice Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı bacanağı Murat Akdöker ile Gökhan Çelik'in karısına araçtan indiği sırada ateş açarken kurşun isabet etmesi sonucu yaraladığı yoldan geçen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavileri süren yaralı 3 kişiden Murat Akdöker'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şüpheli, olay yeri civarında olan ve kendisine müdahale etmek isteyen polis ekibine de ateş açarak kaçtı.

Polis aracına da kurşun isabet etti, kaçan Gökhan Çelik'i yakalamak için çalışma başlatıldı.

Gökhan Çelik'in uzman erbaş, Hatice Çelik'in de öğretmen olduğu, bir çocuk sahibi çiftin Mardin'de görev yaptıkları ve izinlerinde memleketleri Adana'ya geldikleri belirtildi.

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