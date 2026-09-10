ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Büyükbabam Türk yazan pasaport taşıyorlardı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, göreve geldiği 2025 mayısından beri ilk davetini bugün Ankara’daki büyükelçilik rezidansında verdi.

ABD Bağımsızlık Günü resepsiyonuna Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ile birlikte diplomatik misyonların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Avrupalı büyükelçilerin temsilinin sınırlı olduğu görüldü.

"BÜYÜKBABAMA TÜRK DERLERDİ"

Resepsiyon, Türkiye’nin ve ABD’nin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Cumhuriyet gazetesinden Batu Bozkürk'ün haberine göre Tom Barrack, konuşmasında, “Tam da Thomas Jefferson'ın Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzaladığı o dönemde -bundan 250 yıl önce- Sultan Abdülhamid, Katerina ile yapılan bir savaştan yeni dönüyordu; üç kıtaya yayılan 500 yıllık bir dünya hakimiyetine sahiptiniz” ifadelerini kullandı. Kendi geçmişini anımsatan Barrack, “Lübnan'da, Zahle adında bir yerden geliyorum. Büyükannem ve büyükbabam 1900 yılında Amerika'ya geldiklerinde, uyruk hanesinde ‘Türk’ yazan pasaportlar taşıyorlardı. Her yerde bize böyle hitap edilirdi. Büyükbabam ‘Türk’ lakabıyla anıldı ve bu, 50 yıl daha devam etti” dedi. Barrack, böyle bir arka plana sahip biri olarak, bu şekilde bir davet vermekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

ATATÜRK'Ü ANDI

Barrack, sözlerine, “Bugün dünyada bir kaos görüyoruz. Bizler gerçekten zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ancak Türkiye, uzun zamandır çok zorlu bir coğrafyada yer alıyor; buna rağmen durumu yönetmeyi, uyum sağlamayı ve ilerlemeyi başardı. Ailemin Amerika'ya tam anlamıyla uyum sağladığı o dönemi düşünürseniz; Mustafa Kemal Atatürk adında bir adamın, 600 yıl boyunca dünyada büyük bir güç olmuş bir kültür için yeni bir doku, yeni bir yapı ve yeni bir istikamet belirlemeye giriştiğini görürsünüz. Ve aslında, Türkiye Cumhuriyeti hiç de uzun olmayan bir süre önce yeniden doğdu” şeklinde devam etti.

Barrack, “Size söz veriyorum; kaosun içinden bir berraklık doğacak. Türkiye, Amerika ve komşularımızın oluşturduğu bu birliktelik, bizi yeni bir başlangıca taşıyacak o sihirli iksir olabilir. Bu vesileyle, patronum olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adına ve patronunuz olan Türkiye Cumhurbaşkanı'na duyduğum büyük saygıyla; Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin bu harika birlikteliği ve geleceği onuruna kadeh kaldırmak istiyorum” dedi.