ABD Başkanı Trump’tan İran’a sert uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İran ile ilgili karar aşamasına girdiğini belirterek, Tahran yönetiminin geri adım atmaması halinde çok yakında büyük adımlar atılacağını söyledi.

Trump, "İran'la bir anlaşma yapmayı ya da onları tamamen yok etmeyi değerlendiriyorum" dedi.

Bölgedeki gerilime dair net mesajlar veren Trump, eyleme geçmek için fazla zaman kalmadığına işaret etti.

Yakın zamanda somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Çok uzak olmayan bir gelecekte harekete geçilmeli" çağrısında bulundu.

'BÜYÜK ŞEYLER OLACAK'

Trump, İran'ın mevcut politikalarını sürdürmesi halinde karşılaşacağı sonuçlara dair sert uyarılarda bulundu.

Kendi pozisyonunu netleştirdiğini ifade eden Trump, "İran konusunda karar verme moduna girdim. Eğer Tahran uslu durmazsa, çok büyük şeyler olacak" uyarısında bulundu.