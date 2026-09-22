ABD Başkanı Donald Trump, o iddiayı reddetti

Başkan Trump, sosyal medya hesabından, ABD'nin mühimmat deposunun düşük seviyelere indiğine yönelik iddialara ilişkin paylaşım yaptı.

İddiaların doğru olmadığını savunan Trump, "Korkaklar ve hainler, Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmatının azaldığını söylemeye bayılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Kullanacağımızı düşündüğümüzden çok daha fazla mühimmatımız var ve şu anda daha önce görmediğimiz seviyelerde üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Son günlerde medyada, ABD'nin İran'a karşı İsrail ile ortaklaşa düzenlediği saldırılarla başlayan savaş nedeniyle ülkede mühimmat stokunun azaldığı yönünde haberler çıkmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) denetçisi tarafından 14 Eylül'de yayımlanan raporda da savaşın ABD'de mühimmat açığına ve tedarik zincirlerinde "darboğaza" neden olduğu kaydedilmişti.