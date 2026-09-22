Oyuncu Bilge Şen emekli maaşını açıkladı: "46 yıl devlete hizmet ettim..."
82 yaşındaki usta sanatçı Bilge Şen, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde aldığı ödülün ardından yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Şen 46 yıl devlete hizmet ettiğini belirtip emekli maaşını açıkladı.
Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Bilge Şen, ödül gecesinde yaptığı konuşmayla gündeme geldi.
Sanat hayatında 60 yılı geride bırakan 82 yaşındaki oyuncu, yıllarca Devlet Tiyatroları bünyesinde sürdürdüğü çalışma hayatına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.
Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde ödüle layık görülen Şen, ödülünü aldıktan sonra sahnede konuşma yaptı. Usta sanatçı, devlette geçen 46 yıllık çalışma hayatını hatırlatarak aldığı emekli maaşını açıkladı.
Şen, "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum" sözleriyle emekli maaşına dikkat çekti. Usta oyuncunun sözleri ve konuşmasındaki sitemli ton salonda karşılık buldu.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ
82 yaşındaki Bilge Şen, emekli maaşıyla ilgili daha önce de açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan oyuncu, emekli maaşının yoksulluk sınırının altında kaldığını ifade etmişti.
Şen, ilerleyen yaşına rağmen geçinebilmek için özel ders vermeyi ve çalışmayı sürdürdüğünü belirtmişti. Usta sanatçının ödül gecesinde yaptığı maaş açıklaması da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.