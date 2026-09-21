8 gollü galibiyet sonrası Fenerbahçe'de sürpriz karar! Ayrılık için talimat verdi

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet yaşadı. Sarı lacivertli ekipte, fark açıldıkça süre bulmakta zorlanan isimler de oyuna dahil oldu.

Geçen sezonun hücum hattındaki kilit isimlerinden Dorgeles Nene'ye ise İsmail Kartal süre vermedi. Malili yıldız için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 23 yaşındaki yıldız ayrılık kararı alarak menajerine iletti.

Ocak ayında başlayacak transfer döneminde takımdan ayrılmayı kafasına koyan Nene'nin menajeri kulüp arayışlarına başladı. Dorgeles Nene'nin güncel piyasa değeri tam 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sarı lacivertli forma ile 44 resmi maça çıkan Nene, 11 gol ve 10 asistle 21 gole katkı sağladı.