Avukatlığı bıraktı, hayatı değişti! Genç kadının günlük kazancı duyanları şaşırttı

"Diplomam her zaman bir kenarda duruyor ama bir daha asla o mesleğe döneceğimi sanmıyorum." ifadelerini kullanan genç kadın, "Artık her sabah severek uyanıyorum. Hayat mutsuz olduğunuz bir işte vakit kaybetmek için çok kısa; değişimden korkmayın, ben bir saniye bile pişman olmadım." ifadelerini kullandı.