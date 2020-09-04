72 aylık çocuklar için kayıt erteleme RAM raporu nedir?

Koronavirüs salgını hayatımıza bir de RAM raporunu soktu. Uzun yıllardır özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için uygulanan RAM raporu süreci Koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarını okula göndermek istemeyen velilerin için bir kaçış umuduna dönüştü. 72 aylık çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler çocukları için RAM raporu almayı bile göze almış durumda. Peki nedir bu RAM raporu, nasıl alınır, şartları neler? Daha da önemlisi RAM raporu ile kayıt erteleme mümkün mü?

Geçen haftalarda kaleme aldığım ‘Çocuğumu okula göndermek istemiyorum diyenler ne yapabilir?’ Başlıklı yazıyı okuyup bana ulaşanlar RAM raporunu sordu. Bu yazı da çocuğunu okula göndermek istemeyip RAM raporu hakkında bilgi arayanlar için gelsin.

İşe RAM raporu ne demek onu açıklayarak başlayalım!

RAM Raporu Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin adının kısaltılmasından geliyor. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çalışan bir yapı. Görevleri özel ve destek eğitimine ihtiyacı olan öğrencilerin durumlarını değerlendirmek ve eğitim şekillerini belirleyecek raporları düzenlemek. Bu raporlar RAM bünyesinde çalışan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucu veriliyor.

Ancak bu kurum kapısını çalan her kişiye bu raporu vermiyor. Çünkü sürecin işlemesi için bir dizi aşamayı geçmeniz ve çocuğunuzun gerçekten RAM raporuna ihtiyacı olduğuna dair ön raporlara sahip olmanız gerekir.

Süreç kabacı şöyle işliyor:

Çocuğun her şeyden önce okuldaki öğretmenler ve rehberlik birimi tarafından özel eğitime ihtiyacı olduğuna dair bir kanı gelişmiş olması gerekiyor. Eğer çocuğun kayıtlı olduğu okul çocuğun gelişiminde böyle bir ihtiyaç görmüyorsa süreç daha başından bitiyor.

Okula hiç başlamamış bir çocuk ise aile ilçelerinde bulunan RAM’a doğrudan başvuru yapabiliyor.

Diyelim ki okul böyle bir ihtiyaç gördü. Yada siz doğrudan başvuru yapmak istiyorsunuz. Bu aşamada sağlık raporu almanız şart. Bu rapor tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ olması gerekiyor. Bu raporla RAM’a başvuru yapılabiliyor. Eğer başvuru gerekçeniz haklı görülüyorsa çocuğunuzu bir yıl daha anasınıfına gönderebilir yada okula başlamasını erteleyebilirsiniz.

Ancak bu süreçler görevliler ve kurumlar tarafından suistimal edilmiyorsa ancak özel eğitime gerçekten ihtiyacı olan öğrenciler için işletiliyor ve kararlar katı süreçlerin sonucunda veriliyor. Hal böyle olunca çocuğunu okula göndermek istemeyenler için RAM raporu bir erteleme yolu olarak kullanılamaz.

RAM raporunun zararı var mı iptali mümkün mü?

Diyelim ki bir yolunu bulduğunuz ve çocuğunuza ihtiyacı olmamasına karşın RAM raporu aldınız ve eğitim yılını ertelediniz. Çocuğunuzun gelecek yıl normal bir sınıfta eğitime başlayabilmesi için RAM raporu iptal ettirmeniz gerekir. Eğer raporu iptal ettirmezseniz çocuğunuz özel eğitim ihtiyacı olan çocuk statüsünde eğitim hayatına başlayacaktır.

RAM’lar raporun iptali için yapılan başvuruda çocuğun durumu yeniden değerlendirir. Eğer çocuk psikososyal olarak beklenen performansı gösterirse rapor yenisiyle değiştirilir.

Ne yapmalı?

Söz konusu sağlık olunca çocuğunuzu okula göndermeme isteğinizi anlıyorum. Özellikle de 72 aylık minikler için. Okul hayatlarının ilk yılının böyle bir kargaşa içinde başlamasına bir de hasta olma riski eklenince insan düşünmeden edemiyor. Ancak çocuklar içinde bulundukları durumlara adapte olma konusunda şahane varlıklar. Eğer onları korkutmadan, güvende olduklarını hissettirerek okula başlamalarına yardımcı olursanız kendilerini korumanın yollarını hızla öğrenirler. Geçmiş okul deneyimleri olmadığından yeni sistemi kolayca kabullenirler. Eğer okulda onlara değer veren öğretmenleri olursa ve siz de okul yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği içinde olursanız süreci başarıyla atlatabilirsiniz.

Çocuklar en çok ailelerinin kaygı duyduğu durumlardan korkarlar. Eğer kaygı seviyenizi onların kendilerini güvende hissetmelerine yetecek düzeyde tutarsanız hem öğrenmeleri gerekenleri öğrenirler hem de yeni tecrübeler edinirler.

Eğer süreç uzaktan eğitim ile devam ederse de bakışınızı olumlu tutun ve çocuğunuzun öğrenmekten keyif almasını destekleyin. Öğrenme sadece okul sırasında gerçekleşmez. Hayatın her aşaması çocuklar için öğrenme sürecidir ve olumlu şekilde desteklenmesi şahane sonuçlar yaratabilir. Çocuğunuzun bir öğretmeni ekrandan izleyip, dinleyip, öğrenmeyi öğrenmesi de belki gelecek yaşamı için paha biçilmez bir beceri kazanmasına yardımcı olacaktır.

Tüm bunlara karşın ‘ben çocuğumu okula göndermem, gereken neyse yaparım’ diyorsanız size de saygım sonsuz. Sağlık söz konusu olduğunda hiçbir anne babanın verdiği kararı sorgulamak bize düşmez.

Hepimiz için sağlıklı güzel bir yıl olması dileğiyle...

Deniz Temur’a sosyal medyadan ulaşabilir, sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

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