Bebekler neden uyumaz nasıl uyutulur?

Yeni doğan bebekler ile 1 aylık bebekleri uyutmak deveye hendek atlatmaktan zor olabilir. Yeni doğan bebekler ile 0-3 ay arası bebeklerin uyku düzenine ilişkin internette şöyle bir arama yapsanız karşınıza saçları fönlü, güzel makyajlı, şık şıkıldım uzmanlar çıkar ve size bebeğinizin günde 16 ila 20 saat uyuması gerektiğini söylerler. Oysa ki bir çok bebek hayatlarının ilk aylarında bırakın 20 saat uyumayı, uykuya dalmamaya yeminli gibi görünürler. Huzursuzluk, ağlama nöbetleri de cabası! Denemediğiniz uyku pozisyonu, emzik, yatak, döşek kalmaz yine de bebeğinizi uzmanların söylediği gibi uyutamazsınız.

'Uyusun da büyüsün' ninnileri bebekleri değil anneleri uyutmak için var!

Bebekler neden uyumaz?

İşe mutlaka hayati ihtiyaçlarla ilgili durumları kontrol ederek başlayın. Bebekleri uykusuz bırakan en hayat ihtiyaç 'doyamamak' ikincisi de 'gaz sorunları'dır. Çoğunlukla iki durum birbirini tetikler. Bebek doymak için emer ancak gazın yarattığı şişkinlikle huzursuzlanır doyamadan emmeyi keser. Açlık ve acı karışır, uykular kaçar.

Bebeğim aç mı, sütüm yetmiyor mu?

Uykusuzluk söz konusu olduğunda biz annelerin ilk aklına gelen 'bebeğim aç mı, sütüm yetmiyor mu?' kaygısı oluyor. Süt yetersizliği uykusuzluğun bir nedeni olabilir. Eğer yüksek iştahlı bir bebeğiniz varsa ve süt miktarınızın yetmediğini düşünüyorsanız devam sütü desteği alın ve bebeğinizin uykuya geçip geçemediğini kontrol edin.

Bebekler emerken yorulurlar ve erkenden uykuya dalarlar. Böyle durumlarda açlık hali sürer. Anne kucağından ve memeden ayrıldıkları anda uyanır ve yeniden emmek isterler. Böyle durumlarda bir süre bebeklerin kucakta kalması ve yeniden emmek için uyanmalarını beklemek işe yarayabilir. Ayılıp hemen emmeye geçen bebek doyması sonrası uyuyabilir.

Bebeklerin kabusu gaz!

Bebeklerde gaz sorununu çözmek atomu parçalamak gibi bir şey. Burada hem bağırsaklarda biriken gaz hem de midede şişkinlik yaratan gazla mücadele etmek gerek. Bebeğin beslenme sonrası mutlaka midesinin rahatlatılması şart. Aksi halde yatırdığınız gibi uyanır.

Gelelim bebeklerin asıl uyumama nedenine

Ne açlık ne de gaz! Bebeklerin uyumamasının en büyük nedeni yaşadıkları 'huzursuzluk' halidir. Uyku ihtiyacının kendisi bebekleri huysuzlaştırır. Uykunun gelmesi sonrası vücut kontrolünü kaybetmeye başlayan bebekler bu durumdan korkar ve kaygı seviyeleri yükselir. Uyuyamadıkça bu durum daha da karmaşık bir hal alır ve huzursuzlaştıkça bebeklerin uykuya geçmesi daha da zorlaşır.

Yani uykusuzluk daha çok uykusuzluğu ve huzursuzluğu beraberinde getirir.

Bebeğinizi önce sakinleştirin sonra uyutmaya çalışın

Bebekler sakinleşmek için anne bedenine ihtiyaç duyarlar. Doğum öncesi ortamın benzeri haller yaratmak çoğunlukla bebeklerin sakinleşmesine yardımcı olur.

Buradaki en önemli kural annenin sakin olması! Stres hormonları bebekle anne arasındaki bağın kurulmasını engeller unutmayın!

Bebeklerin sakinleştirmek için daha sonra yapabilecekleriniz ise şöyle:

- Bebeği ideal hızda sallayın. Doğru ritm anne karnındaki gibidir. Sallarken yürümek işe yarayabilir.

- Şişşşt sesi çıkarın. Bu ses bebeğin anne karnında duyduğu sese çok benzer. Bazı bebekler bu sesin yüksek olmasından hoşlanır. Şiddetini bebeğinizin tepkisine göre belirleyin.

- Mutlaka kucağınıza alın. Mümkünse anne kucağı. Basit ninniler, şarkılar söyleyin.

- Emzirmek şart. Bebekler emerken stres seviyeleri düşer. Emzirmek onlar için en ideal sakinleştiricidir.

- Hiçbir şey işe yaramıyorsa kundak yapmayı deneyin. Bazı bebekler anne karnındaki sınırlı ortamın eksikliği nedeniyle huzursuzlanır ve uyumayı reddeder. Güvenli bir kundaklama yöntemi bebeğinizin sakinleşmesini ve uyumasını sağlayabilir.

Gece mi gündüz mü uyumalı?

Bebeklerin sağlıklı gelişmeleri için uyku şart. Bazı bebekler gündüz uyumazken geceleri uyuyabilir yada tam tersi. Böyle durumlar çoğunlukla normal kabul edilir. Eğer bebeğinizin gelişiminde bir gerilik söz konusu değilse yeterince uyuyor demektir.

Bebeklerde rahat ve uzun uyku için ideal uyku pozisyonları

Bebeğinizi saatlerce uyutacak mucizevi bir uyku pozisyonu yok. Bunu bilerek devam etmekte fayda var. Ancak ideal uyku pozisyonunu bulmak uykuda kalış kalitesini arttırır bu da bir gerçek. Çünkü ideal pozisyonlar bebekleri sakinleştirir ve rahatlatır.

Bebekler için 3 ayrı uyku pozisyonu deneyebilirsiniz.

Bunlar 'sırt üstü', 'yüz üstü' ve 'yan yatırma' pozisyonlarıdır.

Bu pozisyonları sırayla deneyip bebeğinizin tepkisini görerek işe başlayın. Hangi pozisyonda daha rahat yattığını mutlaka gözlemleyerek ayırt edebilirsiniz. Ancak bebeklerde uyku pozisyonlarıyla ilgili hatırlamanız gereken 'hayati derecede önemli' tehlikeler var! Bazı pozisyonlar 'ani bebek ölümü' denilen durumları tetiklediği için tıbben güvenli sayılmaz. Tıbben en güvenli görülen pozisyon 'sırt üstü' yatıştır. Ancak bir çok bebek bu pozisyonda çok da rahat uykuya geçemez. Yüz üstü yatış bebeklerin çoğunun ilk tercihi olabilir. Özellikle gaz sancılarını azaltıcı etkisi nedeniyle bebekleri rahatlatır. Ancak kusma ihtimali bu pozisyonu tehlikeliler arasına sokuyor. Mutlaka bu pozisyonda bebekler gözlemlenmeli mümkünse kusmaya karşı güvenli yatak ve yastıklar kullanılmalı. Yan yatış da bebeklerin sevdiği bir pozisyondur. Kusma riskini azaltır ve çoğu bebek için emmeyi hatırlattığından sevilir.

Burada en çok dikkat edilmesi gereken şey hangi pozisyonda olursa olsun yeni doğan bebeklerin gözlenmesi ve ara ara pozisyonlarının değiştirilmesidir.

Güvenli diye hep aynı uyku pozisyonunda ısrarcı olma.

Bebeğin rahat ettiği anları iyi gözlemle.

'Kucağa alışır' diye korkma, bebeğine sarıl.

Tehlikeli pozisyonda uykuya daldıysa bir süre sonra güvenli pozisyona çevir.

Sırt üstü yatamayan bebekler: Moro refleksi

Bazı bebekler için sırt üstü yatmak imkansızdır. Bunun nedeni ilkel çağlardan getirdiğimiz bir refleksimiz. Moro (sıçrama) refleksi olarak bilinen bu durum bebeklerde kendini sırt üstü yatırma sonrası kollarını çırparak uyanma olarak gösterir. İlkel dönemlerde ağaçlarda yaşayan atalarımızı ağaçtan düşmemeleri için koruyan bu refleks yeni doğanlarda kendini çok net gösterir. Sırt üstü yatma bebeklerde düşme hissi yaratır ve sıçrayarak uyanırlar. Böyle bebekleri yan yatırma sorunu büyük ölçüde çözebilir.

Sonuç olarak, uyku için genel bir kural yada yöntem yok. En ideali bebeğinin tepkilerini izlemek ve kendine has doğru yolu bulmak.

Bebeklerin uyuması için ilk kural 'rahat ve sakin' olmalarıdır. Bunu sağlamanın en kolay yolu da anne kucağında sallanmadır.

Bebekler için uyku ilacı !

Uyumayan bebekleri uyutmak için tıbbi çareler arayanlar soluğu bebekler için uyku ilacı aramakta bulabilir. Çoğunlukla bağırsak hareketlerini düzenleyen ilaçların bebekleri uyutacağı düşünülür ancak bugüne kadar işe yaradığını söyleyen bir kişi duymadım. Bu nedenle bu seçenek bence uzak durulması gereken bir yol.

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