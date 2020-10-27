7 Eylül'den beri yoğun bakımda! Muhittin Böcek'in son sağlık durumu açıklandı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. 50 gündür yoğun bakımda tedavi gören Başkan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu.



Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. 2 aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek, yaklaşık üç haftadır kısmi zamanlı olarak uyandırılmaya başlandı. Başkan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.



Bulguları stabil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumakla birlikte bulguları stabildir" denildi.