GÜNCEL

60 saniyede bugün (9 Aralık 2019)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

9 Aralık 2019 Pazartesi; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye, Libya mutabakatı karşısında AB'den ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor
Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı
Mehmet Demirkol: Şampiyonluk oyunu görmüyoruz
Emniyet açıkladı 1742 araca ceza yağdı
Kılıçdaroğlu konuştu HDP sıraları alkışladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hatice evlilik teklifi aldı! O sırada eski sevgilisi mekan bastı
Öfkeli baba kızlarını dövmekle suçladığı kız öğrencileri kovaladı
1 yıllık pasaport harcı 2020 yılınca kaç para olacak zam geldi!
Perşembe günü Dolunay'a dikkat!
Rus kargo mekiği uzay istasyonuna ulaştı
Pasaport harçları 2020 yılında ne kadar oldu yeni zam
Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 7 yaralı
Şeb-i Arus nedir 2019 Konya Şeb-i Arus törenleri