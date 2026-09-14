48 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: Bin sekiz gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yeni nesil organize suç örgütleri ile bu örgütlerin sosyal medya ve iletişim platformlarındaki yapılanmalarına yönelik ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu, düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları,

-Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları,

-Sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları,

-Suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları,

-Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve

-Sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.