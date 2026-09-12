15 yaşındaki çocuk parkta dehşet saçtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan 3 genç hastaneye kaldırıldı. Kaçan 15 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

15 yaşındaki çocuk parkta dehşet saçtı
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Parkta M.E. (15) ile C.S. (17), O.D. (15) ve A.M.A. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda C.S, O.D. ve A.M.A. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 yaşındaki çocuk parkta dehşet saçtı - Resim: 0

Olayda yaralanan 3 genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri