15 yaşındaki çocuk parkta dehşet saçtı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan 3 genç hastaneye kaldırıldı. Kaçan 15 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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Parkta M.E. (15) ile C.S. (17), O.D. (15) ve A.M.A. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda C.S, O.D. ve A.M.A. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 3 genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.