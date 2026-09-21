13 yaşındaki Selahaddin ölü bulundu! Gözaltına alınan şoke etti

Evinden önceki gün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan aramalar sonucu Karayel, bir mısır tarlasında ölü bulundu.

Karayel'in cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için jandarma ekiplerince özel ekip kuruldu.

Yürütülen çalışmada Karayel'in kuzeni D.K. (15) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.