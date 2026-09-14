1 milyon TL’lik otomobil dönemi başlıyor! Piyasayı sarsacak Dacia Türkiye'ye geliyor

Dacia, uygun fiyatlı elektrikli otomobil segmentindeki modeli Spring’i yeni nesliyle baştan aşağı yeniledi. Küresel pazarda yaklaşık beş yıllık süreçte 210 binin üzerinde satış rakamına ulaşan model, artık Çin yerine Slovenya’da üretilecek.

1 MİLYON TL'YE OTOMOBİL GELİYOR! YAKINDA TÜRKİYE'DE GÖRMEYE HAZIR OLUN

Yeni nesil Dacia Spring, Renault’nun küçük elektrikli modelleri için geliştirdiği RG-EV small platformunu temel alıyor. Slovenya’daki üretim tesisinde yeni Renault Twingo E-Tech ile aynı üretim hattından çıkacak olan otomobil, önceki versiyonuna kıyasla daha büyük bir gövde ve daha kullanışlı bir yaşam alanı sunuyor.

3,85 metre uzunluğa sahip yeni Spring’in bagaj hacmi 337 litre olarak açıklanıyor. 1.212 kilogramlık boş ağırlığıyla dikkat çeken model, kompakt ölçülerini korurken günlük kullanım ihtiyaçlarına daha fazla alan sağlamayı hedefliyor.

Elektrikli otomobilin kaputunun altında ise 60 kW (yaklaşık 82 beygir) güç ve 175 Nm tork üreten yeni bir elektrik motoru bulunuyor. Spring, 0’dan 100 km/sa hıza 12,1 saniyede çıkabiliyor ve maksimum 130 km/sa hıza ulaşabiliyor. Modelin karma kullanım koşullarındaki menzili ise 250 kilometre olarak belirtiliyor.

Yeni Dacia Spring, Avrupa’da 17 bin 900 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Türkiye’deki fiyatı henüz resmi olarak açıklanmazken, modelin 1 milyon TL civarında bir fiyat etiketiyle pazara giriş yapması bekleniyor.