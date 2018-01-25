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Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk 5 gününde neler yaşandı?

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk 5 gününde neler yaşandı?

Afrin'de son durum... TSK'nın hava saldırıları ve Türkiye sınırı içindeki mevzilerden top atışları ile 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 5. gününü doldurdu. Harekat, arazideki zor şartlar ve PYD/PKK'nın kurduğu tuzaklara karşı güvenli şekilde sürüyor.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 23:03 - Güncelleme: 25-01-2018 00:48

Afrin harekatında son durum... Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk 5 gününde Genelkurmay Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre, teröristlere ait 214 hedef başarıyla vuruldu. Öte yandan dün gece bölgeye sızmaya çalışan 8 terörist daha etkisiz hale getirilirken etkisiz hale getirilen terörist sayısının 287'ye yükseldiği belirtildi.

PYD/PKK, Afrin'i Temmuz 2012'de Beşşar Esed rejiminden devraldıktan sonra, ilçe örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan biri haline gelmişti. TSK ve ÖSO, yaklaşık 6 yıldır örgütün yoğun biçimde yuvalandığı ve tuzaklar kurduğu Afrin'deki ilerleyişi, güvenli şartlarda yapmaya öncelik veriyor.

Bu şekilde 10'dan fazla nokta, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk 5 gününde teröristlerden arındırıldı. Harekatın 5. gününde TSK ve ÖSO unsurları karada tahkimat yaptı.

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BURSEYA DAĞI TAMAM GİBİ

Çatışmaların yoğunlaştığı Burseya Dağı'nın büyük kesiminin terör örgütünden alındığı bilgisi paylaşıldı. Burseya Dağı'nda terör örgütünün mevzileri, menfezleri, tünelleri, gözetleme kuleleri bulunuyordu. Terör örgütünün çok sayıda keskin nişancı yerleştirdiği, doçka mevzilerinin olduğu bilgisi vardı.

Bu arada TSK ve ÖSO'nun kritik Burseya Dağı’ndaki ilerleyişine ilişkin yeni görüntüler geldi. Bölgeden kaydedilen görüntülerde ÖSO birliklerinin bir YPG’li ele geçirdiği görülüyor. ÖSO unsurları, çevrede bulunan bir tünelde 20 kişinin bulunduğunu söyleyen YPG’li teröriste bir şey yapmayacaklarını söylüyor. Ulaşılan bölgedeki bir yapıda terör örgütü YPG'nin flaması olduğu görülüyor.

PKK/PYD'YE İKMAL

Öte yandan PYD/PKK, Afrin'in güneydoğusundaki Halep merkezin kuzey mahallelerinden Nubul ve Zehra üzerinden Afrin’e terörist, mühimmat ve çeşitli malzemeleri geçirmeye devam ediyor.

Söz konusu ikmal, harekat öncesinde yoğunlaşmıştı.

Terör örgütü, ABD'nin Haseke ve Rakka'daki üslerinden kendisine ilettiği mühimmatı ve Pentagon-CIA-Kandil ortaklığıyla eğitilen terörisleri Afrin'e, Esed rejimi kontrolündeki Nubul ve Zehra üzerinden geçirmeyi sürdürüyor.

Harekatla ilgili en önemli gelişmelerden biri de PYD/PKK'nın Afrin'de hapishanelerde tuttuğu DEAŞ'lı teröristleri, TSK ve ÖSO'ya karşı savaşmaları koşuluyla serbest bırakması oldu.

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TÜRKİYE'DEKİ SİVİLLER HEDEF ALINDI

Afrin'de sıkışan terör örgütü, Türkiye'nin sınır illerindeki sivilleri doğrudan hedef aldı.

Afrin topraklarından ateş menzilindeki Hatay'a 8, Kilis'e 15 adet roket ya da havan saldırısı düzenleyen teröristler, iki sivilin ölümüne neden oldu.

Saldırılarda 3'ü çocuk 56 sivil de yaralandı.

Fırtına obüsleriyle misli ile karşılık verildi!

TOP ATIŞLARIYLA KARŞILIK VERİLDİ

Sınır birliklerinde konuşlu TSK birlikleri, radar tespit cihazlarıyla tespit edilen terör örgütü hedeflerini, Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Askeri yetkililer, saldırılara misliyle karşılık verildiğini ve hedeflerin imha edildiğini belirtti. Sınır birliklerinin top atışları, Kilis kent merkezinden de duyuldu.

ATAK HELİKOPTERLERİ İLK KEZ KATILDI

Afrin'in batısında belirlenen terör hedefleri, gece boyunca aralıklarla tanklarla vurulurken harekatta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı. AA ekibi, yerli üretim ATAK helikopterlerinin teröristlere ait hedeflere yönelik atışlarını görüntüledi. Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı. Teröristlerin bulunduğu alanları vuran helikopterler, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Ocak 2018 00:20 zeytini halka dalıda ypg ye.bilmeyen kalmadı.teröristede zeytin dalı olmamış bence de,kızılcık sopası olmalıydı

    CEVAP YAZ 18 2
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