Zeynep Kılıçdaroğlu'nun mektubuna, Turgay Güler'den yanıt!

Güneş gazetesinin büyük ses getiren manşet haberi üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, gazetenin patronu Zeki Yeşildağ'a mektup yazarak lüks dairesini 100 bin dolara satacağını açıklamıştı... O mektuba gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler'den jet yanıt geldi. Güler, Kılıçdaroğlu ailesine, Güneş gazetesinin daireyi satın almaya hazır olduğunu bildirdi, "Para hazır, işlemleri başlatalım" mesajı gönderdi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kızına ait Ataşehir'deki rezidansla ilgili eleştirilere, katıldığı bir televizyon programında, “100 bin dolar versinler hemen veririz” şeklinde yanıt vermiş, bunun üzerine Güneş gazetesi o eve talip olmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KELEPİR REZİDANS: Güneş gazetesi, “100 bin dolar hazır, tut sözünü” başlıklı manşetinde “Güneş olarak bir o rezidansa talibiz, sözümüz söz” ifadelerini kullanmıştı. Sonunda dananın kuyruğu koptu ve Kılıçdaroğlu'nun, evin "değersiz" olduğunu ispatlamak için 100 bin dolar fiyat biçmesi, Güneş gazetesini kelepir fiyata rezidans sahibi yaptı!

MEKTUP YAZMIŞTI

Güneş gazetesinin haberleri ve eve talip olması üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu lüks rezidansını satmak zorunda kaldı. Gazetenin patronu Zeki Yeşildağ'a bir mektup yazan Zeynep Kılıçdaroğlu daireyi satın alması için cevap beklediğini belirtti.

Bugün Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın köşesinde yayınlanan mektupta Zeynep Kılıçdaroğlu, "Daireyi size satmaya hazır olduğumu bildiririm" derken "daireyi satın almayı gerçekten kabul etmeniz durumunda adalar manzaralı olmayan evimde güle güle oturmanızı temenni ederim." ifadelerini kullandı.

TURGAY GÜLER'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN MEKTUBUNA YANIT



Güneş gazetesinden ise o mektuba yanıt gecikmedi. Güneş gazetesi adına, Zeynep Kılıçdaroğlu'na bir yanıt mektubu kaleme alan Turgay Güler, satın alma işlemi için gerekli paranın hazır olduğunu belirterek, işlemlere başlanması için bir yetkili tayin edilmesini talep etti.

GÜNEŞ'İN SAHİBİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ



Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ayrıca, evin satın alındıktan sonra gazetenin patronu Zeki Yeşildağ tarafından yeniden satışa çıkartılacağını da duyurdu.

Güler mektubunda, "Bizim açımızdan son derece karlı bu alışverişin ardından hiç şüphesiz daireyi satışa çıkaracağız. Elde edeceğimiz karı da başta şehit aileleri, üniversite talebeleri ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağımızı da belirtmek isteriz."ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUK İDDİALARI...



Mektubunda, dairenin Kılıçdaroğlu ailesi tarafından nasıl alındığına dair iddiaları hatırlatan ve yolsuzluk iddialarını bir kez daha gündeme getiren Güler, "Bu arada bu bahse konu daireniz ile ilgili haberimizde size "Bu daireyi alırken ödeme yaptınız mı?" sorusunu yöneltmiştik. Dahası ödemenin belgesini talep etmiştik. Aynı talebimizi yine de gazetemiz aracılığıyla aylar önce de yapmıştık. Görmekteyiz ki sessiz kalmayı sürdürüyorsunuz. Hal böyle olunca dairenin size hediye edildiği iddiaları maalesef yalanlanmamış oluyor." dedi.