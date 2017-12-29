  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBanka senin, neden ekstra ücret ödeyesin?
ADVTürkiye'nin dört bir yanında CarrefourSa'nın yanındayız
eposta yazdır zoom+ zoom-

Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan Güneş'e 'evimi satıyorum' mektubu

Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan Güneş'e 'evimi satıyorum' mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de rezidansta bulunan dairesine talip olan Güneş gazetesine mektup yazdı. Zeynep Kılıçdaroğlu evinin ada manzaralı olmadığını söyleyip 100 bin dolara satmaya hazır olduğunu ilan etti. Şimdi Güneş gazetesinin yanıtı bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-12-2017 07:57 - Güncelleme: 29-12-2017 10:13

CHP liderinin kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun evinin adalar manzaralı bir rezidans olduğu söyleniyordu. İddiayı ortaya atan Güneş Gazetesi evin değerinin milyon dolar olduğunu iddia ederek Zeynep Kılıçdaroğlu'na '100 bin dolara alırız' diyerek hodri meydan çekmişti.

Manşetten yayınlanan o '100 bin dolarlık' satış teklifine Zeynep Kılıçdaroğlu'dan yanıt geldi. Zeynep Kılıçdaroğlu evi için teklif edilen 100 bin doları kabul ettiğini belirtip 'satmaya hazır olduğu' resti ile karşılık verdi. Zeynep Kılıçdaroğlu'nun Güneş gazetesine cevabını içeren mektubu şöyle;


Zeynep Kılıçdaroğlu'nun bu karşı hamlesi ile 'daire' restleşmesi ilginç bir noktaya geldi. Şimdi Güneş gazetesinin sözünde durup 100 bin dolara daireyi alıp almayacağı merak ediliyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ? : Güneş gazetesi ile Kılıçdaroğlu ailesi arasındaki 'daire' restleşmesi Kemal Kılıçdarıoğlu'nun açıklaması ile alevlenmişti. Kılıçdaroğlu konuk olduğu bir TV kanalında avukat olan kızının görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye ait bir rezidansta dairesi bulunduğu iddialarının sorulması üzerine, “Benim kızımın orada 73 metrekarelik bir dairesi var. Gitsin kızımın evinde çekimler yapsınlar. Baksınlar, bu ev milyon dolarlık bir ev mi, yoksa mütevazı bir ev mi? Hayret ediyorum gerçekten. Versinler 1 milyon dolar, hemen verelim. Hiç tereddüdüm bile yok. Tapusunu da verelim. Hatta 1 milyon dolardan da vazgeçtim, 500 bin dolar versinler, hatta 100 bin dolar versinler vallahi hemen veririz” .

Bu sözler üzerine Güneş gazetesi manşet atıp eve 100 bin dolara talip olduğunu duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun kızı o daireyi nasıl satın aldı?

Kılıçdaroğlu'ndan kızının dairesine talip olan Güneş'e yanıt

2018 Asgari ücret ne kadar AGİ ile birlikte bugün açıklanıyor

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan Güneş'e 'evimi satıyorum' mektubu haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • GÖREVİNİZ!... 29 Aralık 2017 10:23 GÜNEŞ GAZETESİ HADİ BAKALIM GÖREV SİZE DÜŞÜYOR.HER ŞEYİ TAM İNCELEYİP YAZARSANIZ SAYGIN OLURSUNUZ!...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat