Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan Güneş'e 'evimi satıyorum' mektubu

CHP liderinin kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun evinin adalar manzaralı bir rezidans olduğu söyleniyordu. İddiayı ortaya atan Güneş Gazetesi evin değerinin milyon dolar olduğunu iddia ederek Zeynep Kılıçdaroğlu'na '100 bin dolara alırız' diyerek hodri meydan çekmişti.

Manşetten yayınlanan o '100 bin dolarlık' satış teklifine Zeynep Kılıçdaroğlu'dan yanıt geldi. Zeynep Kılıçdaroğlu evi için teklif edilen 100 bin doları kabul ettiğini belirtip 'satmaya hazır olduğu' resti ile karşılık verdi. Zeynep Kılıçdaroğlu'nun Güneş gazetesine cevabını içeren mektubu şöyle;



Zeynep Kılıçdaroğlu'nun bu karşı hamlesi ile 'daire' restleşmesi ilginç bir noktaya geldi. Şimdi Güneş gazetesinin sözünde durup 100 bin dolara daireyi alıp almayacağı merak ediliyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ? : Güneş gazetesi ile Kılıçdaroğlu ailesi arasındaki 'daire' restleşmesi Kemal Kılıçdarıoğlu'nun açıklaması ile alevlenmişti. Kılıçdaroğlu konuk olduğu bir TV kanalında avukat olan kızının görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye ait bir rezidansta dairesi bulunduğu iddialarının sorulması üzerine, “Benim kızımın orada 73 metrekarelik bir dairesi var. Gitsin kızımın evinde çekimler yapsınlar. Baksınlar, bu ev milyon dolarlık bir ev mi, yoksa mütevazı bir ev mi? Hayret ediyorum gerçekten. Versinler 1 milyon dolar, hemen verelim. Hiç tereddüdüm bile yok. Tapusunu da verelim. Hatta 1 milyon dolardan da vazgeçtim, 500 bin dolar versinler, hatta 100 bin dolar versinler vallahi hemen veririz” .



Bu sözler üzerine Güneş gazetesi manşet atıp eve 100 bin dolara talip olduğunu duyurmuştu.





Kılıçdaroğlu'nun kızı o daireyi nasıl satın aldı?

Kılıçdaroğlu'ndan kızının dairesine talip olan Güneş'e yanıt

2018 Asgari ücret ne kadar AGİ ile birlikte bugün açıklanıyor