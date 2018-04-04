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Zehirlenen Rus casus olayında yeni gelişme! İngiltere rezil oldu

Zehirlenen Rus casus olayında yeni gelişme! İngiltere rezil oldu

Eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızını zehirleyen gazın kaynağının Rusya olduğu doğrulanamadı. Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov İngiltere'nin Rusya'dan özür dilemesi çağrısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 09:41 - Güncelleme: 04-04-2018 09:41

Eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızı Yulia'yı zehirleyen sinir gazının kaynağı tespit edilemedi. İngiltere Savunma Bakanlığı'na bağlı Porton Down Laboratuvarı’nın Başkanı, eski Rus casusu Sergey Skripal'i ve kızını zehirleyen sinir gazının Rusya'da üretildiğini doğrulayamadıklarını açıkladı.

HÜKÜMET ÇARPITMIŞ
Kurumun başkanı, "noviçok" adlı sinir gazının askeri seviyede olduğunu ve ancak bir devlet tarafından üretilebileceğini belirtti. Laboratuvar başkanı hükümet kaynaklarına bu yönde bilgi verdiklerini, hükümetin de diğer kaynaklardan edinilen bilgilerle birlikte saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttuğunu ifade etti.

RUSYA ÖZÜR BEKLİYOR
Öte yandan açıklama Rusya'da yankı buldu. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov İngiltere'nin Rusya'dan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Rusya hakkındaki iddiaların temelsiz olduğunun ispatlandığını belirtti.

ÇOK SAYIDA ÜLKE RUS DİPLOMATLARI SINIR DIŞI ETMİŞTİ
Skripal ve kızının zehirlenmesinden Moskova'yı sorumlu tutan İngiltere ve birçok batı ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etmişti. (NTV)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ss.sebo 04 Nisan 2018 10:50 İngilizler tarihin her döneminde yalancı çoban idiler, bu da bunun ispatıdır. okaa

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