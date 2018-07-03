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Yüz binlerce vatandaş akın etti! 5 il rekor kırdı

Yüz binlerce vatandaş akın etti! 5 il rekor kırdı

İmar Barışı’na başvurular 1.8 milyonu buldu. İstanbul’da 330 bin, İzmir’de 172 bin başvuru var. Ankara’nın ilgi göstermediği barış, Konya, Bursa ve Kocaeli’nden büyük ilgi görüy

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 10:21 - Güncelleme: 03-07-2018 10:21

İmar Barışı'na başvuru sürecinde bir aylık veriler ortaya çıkmaya başladı. Sabah gazetesinin haberine göre göre, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için Türkiye genelinde 1.8 milyon başvuru yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği barış için başvurular 8 Haziran'da başlamıştı.

İSTANBUL'DA 330 BİN BAŞVURU
En çok başvuru yapılan illerin başında ise kaçak yapıların büyük bölümünün bulunduğu İstanbul geldi. Yaklaşık 2 milyon kaçak bina bulunan şehirde şu ana kadar 330 bin başvuru yapıldı. İstanbul'u 172 bin başvuru ile İzmir takip ederken, Konya ise 133 bin başvuruyla vatandaşın İmar Barışı için yoğun ilgi gösterdiği ilk 3 şehir arasında. Bursa ve Kocaeli'de yapılan müraacatlar ise sırasıyla 88 bin ile 87 bin 500'e dayandı. Ankara'da ise İmar Barışı'na ilgi yok.

TARİH BİR YIL UZAYABILİR
İmar Barışı'ndan elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılacak. Şehirlerin yeniden imarını düzenlemek için kullanılacak. İmar Barışı'ndan 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar faydalanıyor. Müracaatlar 31 Ekim'e kadar yapılacak. İmar Barışı bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Tebliğle gerektiği durumlarda Bakanlar Kurulu başvuru ve ödeme süresini 1 yıla kadar uzatabilecek.

MÜRACAATTA NE TÜR BELGELER GEREKİYOR?
E-devlet şifresi
 Geçerli bir cep telefonu numarası
 Geçerli bir e-posta adresi
 Beyan edilecek yapının adresi
 Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
 Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare)
 Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
 Arsa/arazinin emlak vergisi birim değeri
 Yapının bulunduğu arsanın alanı. Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (Metrekare)
 Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
 İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
 Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.

YAYLALAR DA BARIŞACAK
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalardaki kaçak yapı sahipleri için çıkan İmar Barışı 4 bini aşkın kaçak yapı sahibini harekete geçirdi. Yayla sakinleri, barıştan yararlanmak için sıraya girdi. Vatandaşlar, "İmar affı bizi kafa olarak rahatlattı. En azından biri bir şey dediği zaman arkamızda devlet var" diyor.

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