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Yüz binlerce ürün uygun fiyatlara ePttAVM.com’da

Yüz binlerce ürün uygun fiyatlara ePttAVM.com’da

Teknolojinin nimetlerinden biri de bize hiç yerimizden kalkmadan alışveriş imkanı sunuyor olması. İnternet üzerinden ürün alım satım işleri e-ticaret olarak adlandırılıyor. Ve hizmetlerini her zaman müşterilerinin talepleri doğrultusunda şekillendiren PTT A.Ş.’nin bir e-ticaret platformu bulunuyor: ePttAVM.com

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 10:11 - Güncelleme: 25-04-2018 10:11

Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal alışveriş merkezi ePttAVM.com’un avantajları saymakla bitmiyor. Bunlardan biri müşterilerine 7 gün 24 saat alışveriş imkanı sunması. Sabahın bir körü veya gecenin bir yarısı dahi istediğiniz ürünü kolaylıkla satın alabilirsiniz.

OTURDUĞUNUZ YERDEN ALIŞVERİŞ
Bir diğer avantajı ise, size zamandan tasarruf sağlaması ki günümüz dünyasında zaman her şeyden önemli bir kavram. Oturduğunuz yerden alışveriş yapabilir, mağaza mağaza gezmeden binlerce ürüne ulaşabilir, ürünleri fiyat ve performans açısından karşılaştırabilir ve dilediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca, yaşadığınız şehirde istediğiniz ürünü satan bir mağaza bulunmayabilir. Burada da ePttAVM.com imdadınıza yetişiyor ve size Türkiye’nin öbür ucundaki bir mağazadan alışveriş yapma imkanı sunuyor. Sitenin bir diğer avantajı satın almak istediğiniz bir
ürünle ilgili kullanıcı yorumlarını okuyabiliyor olmanız.

GÖZÜNÜZ KAPALI GÜVENEBİLİRSİNİZ
Gözünüz kapalı güvenebilirsiniz ePttAVM.com’un pek çok avantajına rağmen yine de internetten alışveriş yapmaya çekiniyor, kredi kartı numaranızı vermek istemiyor olabilirsiniz. Bu çekinceler oldukça normal. Ancak ePttAVM.com’a gözünüz kapalı güvenebilirsiniz. Çünkü ePttAVM.com’da güvenli ticaret sistemiyle alıcı ve satıcı arasındaki bütün adımlar baştan sona kontrol ediliyor. Müşterinin kredi kartı bilgileri sistemde tutulmuyor ve üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmıyor. Ödeme, güvenli bir 3D secure sayfası üzerinden aracısız olarak gerçekleştiriliyor. Ödeme onaylama sisteminde, PTT müşterisinin bankasından gelecek onay veya ret mesajına göre sipariş işleme alınıyor. ePttAVM.com’dan yaptığınız alışverişlerde tüm bankaların kredi kartlarını kullanabildiğiniz gibi sanal kartlarla veya kapıda ödeyerek de alışveriş yapabiliyorsunuz.

2 MİLYON 500 BİNİ AŞKIN ÜRÜN SİZİ BEKLİYOR
Güvenli ve ekonomik alışverişin adresi ePttAVM.com 2 milyon 500 bini aşkın ürünüyle sizi bekliyor. Türkiye’nin en köklü ve saygın kurumlarından PTT A.Ş. 177 yıldır güveninizi kırmamak için var gücüyle çalışıyor.

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