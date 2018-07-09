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Yusuf Tekin kimdir aslen nereli eşi Ayşe Tekin kimdir çocukları

Yusuf Tekin kimdir aslen nereli eşi Ayşe Tekin kimdir çocukları

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olan Yusuf Tekin'in yeni kabinede, yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olacağı iddia edilmişti. Yusuf Tekin hakkında tüm detaylar internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 05:50 - Güncelleme: 09-07-2018 05:50

Yusuf Tekin 1970 yılında Erzurum (Tortum) da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladı. Lisans öğrenimini 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde aldı. Mesleki kariyerine 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başladı.

Siyaset ve Sosyal Bilimler Alanında 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktorasını tamamladı ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı Fakültede 2007 yılına kadar Yardımcı Doçent olarak, 2007-2010 yılları arasında ise Doçent olarak çalıştı. Bu süre içinde Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Dekan Vekilliği, Üniversite Senato üyeliği, Fakülte ve Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2010 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcılığı görevine atandı.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı. Ardından 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

Doç. Dr. Yusuf TEKİN üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında 19. Yüzyıl Osmanlı modernleşmesi, Türk siyasal hayatı, Türk demokrasi tarihi, seçim sistemleri, anayasalar, insan hakları alanlarında dersler ve konferanslar verdi. Bu konularda yayınlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.

Akademik hayatı boyunca çalıştığı üniversitelerde gençliğin sorunları ve gençlik politikaları üzerine seminerler verdi, danışmanlıklar yaptı ve akademik projeler yürüttü. Çok sayıda sivil toplum örgütü bünyesinde bu tür çalışmalara katıldı.

YUSUF TEKİN'İN EŞİ KİMDİR, KAÇ ÇOCUĞU VAR? Doç. Dr. Yusuf Tekin Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yusuf Tekin'in eşi Ayşe Tekin

Yusuf Tekin'in eşi Ayşe Tekin, yine eğitim konusunda ziyaretlerde bulunuyor.

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